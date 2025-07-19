حبس عامل متهم بسرقة 1000 دولار من شركة إنتاج سينمائي بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس عامل بوفيه متهم بسرقة مبلغ مالي يقدر بـ 1000 دولار، من داخل مكتب مديرة إحدى شركات الإنتاج السينمائي بمنطقة الدقي في الجيزة.

القبض على عامل لاتهامه بسرقة شركة إنتاج سينمائي

تلقى قسم شرطة الدقي بلاغا من سيدة تعمل مديرة بشركة إنتاج سينمائي، أفادت فيه باكتشافها سرقة مبلغ مالي بالدولار، وأفادت بشكها في أحد العاملين داخل الشركة.



وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة وسؤال العاملين، تمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وسرقة المبلغ على فترات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، الذي أمرت النيابة بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

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