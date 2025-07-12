قرار من النيابة بشأن اتهام 3 عمال باحتجاز شخصين ببولاق الدكرور

أمرت نيابة الجيزة بحجز 3 عمال يحملون جنسية أجنبية، بتهمة احتجاز شخصين لمدة 4 أيام ببولاق الدكرور، 24 ساعة علي ذمة التحريات.

واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق أنهم والمجني عليهم كانوا يعملون بأحد المصانع، وتم فصل 3 أشخاص منهم.

وأضافوا أنهم ظنوا أن المجني عليهم هم السبب وراء فصلهم، واحتجزوهم وربطوهم للانتقام منهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا باحتجاز شخصين لمدة 4 أيام ببولاق الدكرور، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتمكنت من ضبط المتهمين.

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