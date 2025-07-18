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شروط النجاح في اختبارات قدرات كلية التربية الموسيقية

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
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 يواصل موقع تنسيق الجامعات استقبال طلبات طلاب الثانوية العامة للتسجيل في اختبارات القدرات، حيث أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، أن عدد الطلاب الذين سجلوا على موقع التنسيق الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام ٢٠٢٥، بلغ حتى الآن ٣٤ ألف طالب وطالبة.

وفي ضوء التقرير التالي نستعرض نظام اختبارات القدرات بكلية التربية الموسيقية وشروط النجاح:

 

نظام اختبارات القدرات بكلية التربية الموسيقية

  • الاختبار المهاري

يعتمد الاختبار المهاري على المقابلة الشخصية، وهي من ١٠٠ درجة، وينقسم الاختبار المهاري إلى التالي:

  • الغناء الحر والنطق الصحيح

يغني الطالب أغنية أو نشيد من اختياره - ٢٠ درجة
يقرأ جملة لغوية بشكل صحيح

  • الجانب اللحني

أداء ٤ نماذج لحنية - ٥٠ درجة

  • الجانب الإيقاعي

أداء ٤ نماذج إيقاعية - ٣٠ درجة

شروط النجاح في اختبارات قدرات كلية التربية الموسيقية

يشترط للنجاح في اختبار القدرات تخصص التربية الموسيقية حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

ضوابط المقابلة الشخصية باختبارات القدرات بتربية موسيقية

  1. ضرورة أن يكون أحد أعضاء لجنة الاختبار عضو هيئة تدريس تخصص صولفيج غربي.
  2. تجرى الاختبارات في قاعات لا تقل مساحتها عن ١٦ م٢ (٤/٤) وتكون جيدة التهوية مع توفير المراوح الكهربية.

أمور هامة يجب معرفتها قبل أداء اختبارات القدرات بكلية تربية موسيقية

  1. يقف الطالب الممتحن على بعد مناسب لا يقل عن (٢ متر) من أعضاء لجنة الاختبار.
  2. إذا تعذر على الطالب ترديد النغمات المسموعة من البيانو يجوز أن يؤديها الممتحن بصوته ويطلب من الطالب محاكاته.
  3. يراعى أن يكون اختبار تقليد النغمات بصوت المتقدم في إطار المنطقة الوسطى كطبقة صوتية مناسبة لأغلب الطلاب.
  4. في حالة عدم استيفاء المتقدم للمعايير الأساسية يعتبر غير لائق ويجب على اللجنة توضيح السبب بالتفصيل والتوقيع عليه مع وجوب استكمال الطالب لباقي بنود الاختبار الموسيقى (الغناء الحر والجانبين اللحني والإيقاعي).
  5. ضرورة الالتزام بالنموذج المحدد للاختبار المقدم من اللجنة العليا للقدرات بالمجلس الأعلى للجامعات.

روابط استرشادية لمساعدة الطلاب قبل اختبارات قدرات تربية موسيقية

يمكن للطلاب الراغبين في أداء اختبارات القدرات بكلية التربية الموسيقية، الاطلاع على بعض الروابط الإرشادية المتوفرة على موقع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والكلية قبل دخول الاختبار ومنها ما يلي:

 

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