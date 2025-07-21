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اقتصاد

أنواع بطاقة Swype الائتمانية في البنك التجاري الدولي

البنك التجاري الدولي،
البنك التجاري الدولي، فيتو

 يتساءل العديد من عملاء البنك التجاري أن هناك أنواعا من بطاقة Swype الائتمانية.

وأوضح البنك التجاري الدولي أن هناك 3 أنواع من  بطاقات مختلفة: 12، 36، 60.. كل نوع يتيح تقسيط معاملات العملاء على مدة محددة حسب البطاقة. 

يمكن اختيار بطاقة للتقسيط على 12 شهرا أو 36 شهرا أو 60 شهرا؛ علشان تختار اللي يناسب احتياجاتك.

 بطاقة Swype الائتمانية

بطاقة Swype هي بطاقة ائتمانية تسمح للعميل بتقسيط معاملاته بشكل تلقائي على مدة مسبقة التحديد بدون الحاجة لطلب تقسيط المعاملة من خلال البنك. 

نظام البطاقة سيساعد العميل أيضًا في إدارة نفقاته الشهرية بشكل أسهل عن طريق تقسيم القيمة على أقساط متساوية بدلًا من دفع القيمة كلها مرة واحدة.
 يتم تقسيط جميع المعاملات بشكل تلقائي على المدة المحددة مسبقًا طبقا لنوع البطاقة مع مراعاة حد المعاملة الأدني لإدراجها في التقسيط.

كما أنه سيتم احتساب سعر الفائدة طبقا للفائدة الشهرية المعلنة على موقع البنك على المبالغ الغير مدرجة بأنظمة التقسيط سواء معاملة شرائية أو سحب نقدي في حالة السحب النقدي يتم احتساب الفائدة يوميًا تضاف على كشف الحساب حيث يتم دفع المبلغ بالكامل.  

 

التحويل من جنيه مصري إلى عملة أجنبية

 ومن جانب آخر، يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن مدى إمكانية التحويل من جنيه مصري إلى عملة أجنبية أو من عملة أجنبية إلى أخرى عبر خدمات الإنترنت البنكي.

ومن جانبه، أوضح مسؤولون البنك التجاري الدولي أنه حاليًّا لا يمكن التحويل من جنيه مصري إلى عملة أجنبية أو من عملة أجنبية إلى عملة أجنبية مختلفة، فهذا غير متاح الآن من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

وأوضح البنك التجاري الدولي CIB أن القائمة في هذه المعاملات تشمل ما يلي: 

معاملات العملة الأجنبية في البنك التجاري الدولي 

1- التحويل من حساب عملة أجنبية إلى حساب بالجنيه المصري فقط بين حسابات العميل، لحسابات أخرى داخل البنك ولحسابات خارج البنك.

2- التحويل من حساب العملة الأجنبية إلى حساب عملة أجنبية أخر، بشرط أن يكون الحسابين بنفس العملة الأجنبية، فقط بين حسابات العميل  ولحسابات خارج البنك.

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