الإثنين 21 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قائد منتخب إنجلترا يستعد للرحيل عن مانشستر سيتي

جيمس ميكاتي،فيتو
جيمس ميكاتي،فيتو

 اقترب جيمس ميكاتي، لاعب مانشستر سيتي وقائد منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا، من مغادرة النادي هذا الصيف، في ظل اهتمام من أندية إنجليزية وأوروبية.

وأكدت صحيفة تيليجراف الإنجليزية أن مانشستر سيتي حدّد سعر جيمس ماكتي بـ35 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت أن اللاعب يحظى باهتمام من عدة أندية، أبرزها وست هام وآينتراخت فرانكفورت الألمانية.

وبعد تألقه في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، أصبح ميكاتي هدفًا لعدة أندية في الدوريين، الألماني والإيطالي، بجانب فرق من البريمييرليغ.

وتشير التقارير إلى أن اللاعب بدأ يفكر جديًا في الانتقال، لتحقيق تطور أكبر في مسيرته الكروية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر سيتي اينتراخت فرانكفورت الألماني آينتراخت فرانكفورت فرانكفورت الالمانية فرانكفورت الالماني منتخب إنجلترا

مواد متعلقة

سيدات "مسار" يخضن 3 وديات في المغرب استعدادًا لتصفيات شمال إفريقيا

بتدريبات شاقة، برشلونة يستعد للموسم الجديد (فيديو)

بعد أزمة وسام أبو علي، حقيقة إلغاء بند اعتبار اللاعب الفلسطيني محليًا

نجم منتخب المغرب يقترب من الدوري الألماني

مهاجم نيوكاسل يمنح الضوء الأخضر لوكلائه لفتح باب المفاوضات مع الهلال

صدمة بالقادسية بعد رفض أوباميانج الانتقال للدوري السعودي

أهلي جدة يدخل في صراع ثلاثي لضم أحمد الغامدي من الاتحاد

مانشستر سيتي يرغب في استعادة حارسه السابق من بيرنلي

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة قبل رفعها مع بداية أغسطس

بعد رأس الحكمة بـ 50 كم، قطر تستعد لضخ 4 مليارات دولار لتطوير مدينة في الساحل الشمالي

انخفاض العنب والتفاح والشمام، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

الأهلي يواجه الملعب التونسي في أول ودياته بالمعسكر الخارجي

الداخلية تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن قواعد قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة..اليوم

انخفاض 5 أصناف، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والمكرونة وارتفاع الكابوريا في سوق العبور

تنسيق الجامعات 2025، إقبال كثيف على اختبارات قدرات كلية علوم الرياضة بنات بحلوان

خدمات

المزيد

سعر السكر فى السوبر ماركت اليوم الإثنين 21-7-2025

انخفاض العنب والتفاح والشمام، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

أخطاء أول سنة قيادة وطرق تفاديها لإطالة عمر السيارة

انخفاض 5 أصناف، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بقرار من الطيب، تكليف حسن الصغير رئيسًا لأكاديمية الأزهر العالمية (مستند)

قبل انتخابات الشيوخ والنواب، تعرف على حكم الامتناع عن التصويت

هل «الدايم» من أسماء الله الحسنى، وهل يجوز تسمية شركة به؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية