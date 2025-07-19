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رياضة

مانشستر سيتي يرغب في استعادة حارسه السابق من بيرنلي

جيمس ترافورد،فيتو
جيمس ترافورد،فيتو

سلطت تقارير الضوء على سعي مانشستر سيتي لاستعادة حارسه السابق جيمس ترافورد من فريق بيرنلي خلال سوق الانتقالات الصيفي الجارية، لكن ذلك يبقى مرهونًا برحيل أحد حارسيه الأساسيين عن الفريق.

ووفقًا للصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورتس، فابريزيو رومانو، فإن مصادر مقربة أفادت بأن الاتصالات بين مانشستر سيتي وترافورد جرت خلال الأيام الماضية، في ظل امتلاك النادي لبند إعادة الشراء في عقد الحارس، وهو ما يُعد السبب الرئيسي وراء تعثر حسم انتقاله إلى نيوكاسل حتى الآن.

ويُنتظر أن يحسم السيتي موقفه النهائي من إعادة ترافورد بناءً على مستقبل الحارسين الأساسيين في الفريق.

حقيقة رحيل إيدرسون عن مانشستر سيتي 

وقال إيدرسون في تصريحات لوسائل الإعلام، إن مستقبله مع مانشستر سيتي ولن يرحل عن صفوف الفريق.

وأوضح الحارس البرازيلي أن بعض الأصدقاء يرسلون له أخبارًا عديدة حول انتقاله لفرق أخرى، مؤكدًا أن 99% من هذه الأنباء كاذبة.

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مانشستر سيتي ايدرسون فابريزيو رومانو بيرنلي

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