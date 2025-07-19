مانشستر سيتي يرغب في استعادة حارسه السابق من بيرنلي

سلطت تقارير الضوء على سعي مانشستر سيتي لاستعادة حارسه السابق جيمس ترافورد من فريق بيرنلي خلال سوق الانتقالات الصيفي الجارية، لكن ذلك يبقى مرهونًا برحيل أحد حارسيه الأساسيين عن الفريق.

ووفقًا للصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورتس، فابريزيو رومانو، فإن مصادر مقربة أفادت بأن الاتصالات بين مانشستر سيتي وترافورد جرت خلال الأيام الماضية، في ظل امتلاك النادي لبند إعادة الشراء في عقد الحارس، وهو ما يُعد السبب الرئيسي وراء تعثر حسم انتقاله إلى نيوكاسل حتى الآن.

ويُنتظر أن يحسم السيتي موقفه النهائي من إعادة ترافورد بناءً على مستقبل الحارسين الأساسيين في الفريق.

حقيقة رحيل إيدرسون عن مانشستر سيتي

وقال إيدرسون في تصريحات لوسائل الإعلام، إن مستقبله مع مانشستر سيتي ولن يرحل عن صفوف الفريق.

وأوضح الحارس البرازيلي أن بعض الأصدقاء يرسلون له أخبارًا عديدة حول انتقاله لفرق أخرى، مؤكدًا أن 99% من هذه الأنباء كاذبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.