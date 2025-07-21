وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة للعام الدراسي 2025/2026

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة للعام الدراسي 2025/2026، وذلك من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها، والثانوية الأزهرية، وكذلك من خريجي بعض الكليات الجامعية، وفقًا للشروط والضوابط التي حددها مجلس إدارة أكاديمية الشرطة.

وتتضمن الدفعة الجديدة الطلاب من حملة شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية لعامي 2024 و2025 بنسبة مئوية لا تقل عن 65٪، إضافة إلى خريجي كليات الحقوق والتربية الرياضية من الذكور للعامين الدراسيين السابقين بنفس النسبة، فضلًا عن الحاصلين على مؤهلات جامعية في تخصصات مطلوبة.

وصرّح اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، أن التقديم سيكون من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي، حيث تم تجهيز بوابة إلكترونية تسهّل خطوات التقديم والفحص والاستعلام للمتقدمين.

وأكد أن الكلية توفر أحدث برامج التدريب الأكاديمي والبدني والنفسي، بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة في إعداد رجال شرطة.

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