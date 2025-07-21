صحة الدقهلية تكشف مستجدات الحالة الصحية للطفل المصاب إثر سقوطه من علو

كشفت صحة الدقهلية تفاصيل الحالة الصحية لطفل سقط من علو وتم نقله إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي بعد ورود شكوى من أحد المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حالة الطفل.

تشكيل لجنة عاجلة لفحص الواقعة والتعامل مع الشكوى

وجه الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتشكيل لجنة عاجلة لفحص الواقعة والتعامل مع الشكوى بشكل فوري ومباشر، وتحت إشراف إدارة الرعاية العاجلة بالمديرية.

وبعد مراجعة كافة التفاصيل، تبين أن الطفل قد وصل إلى قسم الاستقبال بمستشفى ميت سلسيل الساعة 11:30 مساءً، فاقدًا للوعي وبكدمة واضحة في الرأس من الناحية اليسرى، حيث تم التعامل الفوري من قِبل فريق الاستقبال بقيادة رئيس القسم وأخصائي الجراحة وأخصائي الأطفال النوبتجي، وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة، وإجراء الأشعة المقطعية على المخ وتحاليل الدم العاجلة، مع تركيب المحاليل الوريدية لوقاية الطفل من الدخول في صدمة.

دخول الطفل العناية المركزة ووضعه علي جهاز تنفس

وأظهرت نتائج الأشعة وجود نزيف داخلي بالمخ مع تجمع دموي تحت غشاء الصفاق وكسور متعددة بالجمجمة (Intracranial hemorrhage & Subglial hematoma & Multiple skull fractures). ومع تدهور حالة الوعي، تم استدعاء طبيب تخدير لتركيب أنبوبة حنجرية، مع استكمال الفحوصات اللازمة، وتم إدخال الطفل إلى العناية المركزة على الفور ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.

خطة علاج تتضمن المتابعة بالأشعة المقطعية المتكررة ونقل دم عاجل

وحرصت إدارة المستشفى على التنسيق مع إدارة الرعاية العاجلة بالمديرية للعرض على أخصائي جراحة المخ والأعصاب نظرًا لعدم توفر التخصص بالمستشفى، كما أحضر الأهل طبيبًا مختصًا بناءً على طلبهم، والذي أوصى بخطة علاج تتضمن المتابعة بالأشعة المقطعية المتكررة ونقل دم عاجل، مع تركيب قسطرة وريدية مركزية.

بتركيب قسطرة بديلة من الوريد الصافن الكبير جراحيًّا

وعلى الفور، تدخل مدير المستشفى شخصيًا وقام رئيس قسم الجراحة بتركيب قسطرة بديلة من الوريد الصافن الكبير جراحيًا، مما أتاح سرعة نقل الدم وتقديم العلاج اللازم في الوقت المناسب.

وتم إجراء جميع التدخلات الطبية المطلوبة بما في ذلك الفحوصات المستمرة ونقل الدم والعلاج الدوائي، وتمكن الأطباء منذ صباح اليوم من فصل الطفل عن جهاز التنفس الصناعي بعد تحسن تدريجي في مستوى الوعي وانخفاض التجمع الدموي في المخ.

وأكدت مديرية الصحة بالدقهلية أن الحالة حاليًا تخضع لملاحظة طبية دقيقة داخل قسم العناية المركزة بعد دخولها في مرحلة الاستقرار التدريجي، مع متابعة مستمرة لتحاليل الدم والأشعات لضمان اكتمال التعافي، مشددة على التزام كافة الفرق الطبية بالتعامل الفوري مع أي حالات حرجة واتخاذ جميع الإجراءات المتاحة لإنقاذ حياة المرضى.

وأهابت مديرية الصحة بالمواطنين تحري الدقة قبل نشر معلومات مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة على حرصها التام على التعامل الفوري مع أي بلاغات وشكاوى حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

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