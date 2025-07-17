صحة الدقهلية تختتم تدريب رؤساء أقسام الرعايات المركزة على ترصد العدوى

اختتمت إدارة مكافحة العدوى بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة لرؤساء أقسام الرعايات المركزة، والتي شملت أقسام الرعاية العامة، رعاية الأطفال، رعاية الأطفال حديثي الولادة، وعدد من وحدات الرعايات المركزة بالمستشفيات التابعة للمديرية، وذلك ضمن خطة التدريب الدوري لتحديث مهارات الفرق الطبية في مجال ترصد العدوى المكتسبة من المستشفيات.

تعزيز نظم الترصد ومكافحة العدوى

وأكد الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن هذه الدورة تأتي في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان بتعزيز نظم الترصد ومكافحة العدوى داخل المستشفيات الحكومية، مشددًا على أن الترصد هو أحد أهم الركائز الرئيسية لبرامج مكافحة العدوى، ولا بد من رفع وعي ومهارات الكوادر الطبية به، خاصة في وحدات الرعاية المركزة التي تعد أكثر عرضة لمخاطر انتقال العدوى.



شرح الحزم الوقائية لمنع العدوى

من جانبه، أوضح الدكتور هاني حمدي، مدير إدارة مكافحة العدوى بالدقهلية، أن الدورة تناولت تعريفات الحالة الخاصة بعدوى المستشفيات، وطرق حساب معدلات العدوى المكتسبة، وتحديد مؤشرات الأداء الخاصة بترصد العدوى. وأضاف أن التدريب شمل أيضًا شرح الحزم الوقائية لمنع العدوى داخل وحدات الرعاية المركزة، بالإضافة إلى محاضرات متخصصة حول ترشيد استهلاك المضادات الحيوية طبقًا لتصنيف منظمة الصحة العالمية (AWaRe Classification)، والذي يعد دليلًا إرشاديًا عالميًا للحد من الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية.



وشهدت الدورة التدريبية مشاركة وتفاعلًا كبيرًا من رؤساء الأقسام الطبية، مع تقديم أمثلة عملية مستمدة من الجولات الإشرافية الحقيقية التي تقوم بها إدارة مكافحة العدوى بالمستشفيات الحكومية، مما عزز من الفائدة التطبيقية للتدريب.

الدورات تُعقد بشكل دوري في إطار خطة رفع كفاءة الكوادر الطبية



وأكدت المديرية أن هذه الدورات تُعقد بشكل دوري في إطار خطة رفع كفاءة الكوادر الطبية وتحقيق أعلى مستويات الأمان الصحي داخل مستشفيات محافظة الدقهلية، بما ينعكس على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

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