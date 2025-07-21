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بقرار من الطيب، تكليف حسن الصغير رئيسًا لأكاديمية الأزهر العالمية (مستند)

الدكتور حسن الصغير
الدكتور حسن الصغير رئيس أكاديمية الأزهر

 أصدر فضيلة الإمام الأكبر د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، القرار رقم (٢٦ أ) لسنة ٢٠٢٥م، بتكليف د/ حسن صلاح الصغير، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة - جامعة الأزهر، رئيسًا لأكاديمية الأزهر لتأهيل وتدريب الأئمة والدعاة والوعاظ وأمناء الفتوى.


تكليف فضيلة الدكتور حسن الصغير رئيسًا لأكاديمية الأزهر العالمية

 يأتي هذا التكليف في ضوء حرص الأزهر الشريف على دعم جهود التطوير المؤسسي في مجال الدعوة والفتوى، وتعزيز قدرات الكوادر العلمية والدعوية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التأهيل والتدريب، ويساعد في أداء الرسالة الدعوية على الوجه الأكمل، محليًا ودوليًا، وفقًا للمنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

وبهذه المناسبة؛ تقدَّم أعضاء المكتب الفني وجميع العاملين بأكاديمية الأزهر بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى فضيلة أ.د/ حسن الصغير، على هذه الثقة الغالية من فضيلة الإمام الأكبر، سائلين الله تعالى لفضيلته التوفيق والسداد؛ لاستكمال مسيرة الأكاديمية نحو مزيد من الريادة والتميّز في خدمة الدعوة الإسلامية الرشيدة.

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