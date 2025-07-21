تفاصيل شهادة بلادي لمدة عام في البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي شهادة بلادي لمدة سنة بالعملات الأجنبية، مثل: الدولار الأمريكي، يورو، جنيه استرليني ودولار أسترالي.

وتشمل قيمة صرف سعر العائد %2.1

دورية العائد: نصف سنوى

يحق للعميل تحويل مبالغ الاستردادات والعائد الى حساب العميل خارج مصر إذا طلب ذلك، وبدون حد أقصى للتحويل بدون تحصيل أي مصروفات على الحسابات أو عمولات تحويل من البنك الأهلي المصري.

يتم شراء شهادات الادخار عن طريق بطاقات الدفع الإلكترونية الصادرة من بنوك خارج مصر أو عن طريق تحويل بنكى.

استرداد الشهادة

لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي عام اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

يقدم البنك الاهلي خدمات مصرفية متنوعة لعملائه ولعل في مقدمتها فيزا المشتريات.

رسوم فيزا المشتريات من البنك الأهلي

وحدد البنك الأهلي رسوم السحب النقدي لفيزا مشتريات البنك الاهلي حيث تبدأ قيمة الحد الأدنى للسداد الشهري من 5%.

فيزا مشتريات البنك الأهلي

فيما كشف البنك الاهلي ان فيزا المشتريات يكون سعر الفائدة على العائد المدين بين 22.8% و27% حسب البطاقات مضمنة وغير مضمنة، وتتراوح فترة السماح للمشتريات بين 55 و57 يوما.

مشاكل فيزا المشتريات

تسبب فيزا المشتريات مشكلات عديدة لعملاء البنوك فيما يخص الآي سكور، لا سيما إذا مارس العميل عدة أعمال تؤدي لوقوعه في براثن الآي سكور.

أضرار فيزا المشتريات على الآي سكور

ولعل في مقدمة الأضرار التي تتسبب فيها الكريدت كارد للعملاء هي تشجعيهم على مزيد من الإنفاق وصعوبة السداد والتأخر في سداد المديونيات ما يضع العميل في تقييم ائتماني غير جيد ويؤثر على الآي سكور له.

وفيزا المشتريات بها العديد من الأضرار لبعض العملاء وهي كالتالي:

- المزيد من النفقات

إن استخدام النقود يجعل الشخص أكثر وعيًا بحجم نفقاته، في حين أن استخدام بطاقة الائتمان يشجع الأشخاص على الإفراط في الإنفاق دون وعي.

- رسوم وفوائد عالية

يمكن للرسوم المفروضة على بطاقات الائتمان والفوائد العالية أن تقضي على مزايا المكافآت التي يمكن أن يحصل عليها العميل.

وحول الفارق بين والديبت كارد أو الــ Debit card - بطاقة الخصم الفوري، والكريديت كارد أو البطاقات الائتمانية فهي كالتالي:

الكريديت كارد

وتعد الكريديت كارد أو البطاقات الائتمانية (الكريديت) Credit card، هي بطاقات ائتمانية يتم استخراجها والحصول عليها عن طريق البنوك ومن خلال بعض شركات التمويل العاملة في السوق.

ويكون لها حد ائتماني محدد للرصيد المتاح بها يتم الاتفاق عليه بناء على عدة ضمانات أما تحويل مرتب أو بضمان وديعة أو شهادات استثمار لدى البنك المصدر للبطاقة.

وتصدر البنوك عدة أنواع من بطاقات الكريديت كارد يتم تحديدها بناء على الحد الائتماني الخاص بها (الرصيد المتاح بها) مثل البطاقات الكلاسيك، والذهبية، والبلاتينية والتي تصدرها معظم البنوك.

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