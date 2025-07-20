محافظ الجيزة يستقبل سفير باكستان لبحث أوجه التعاون المشترك

استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، السفير عامر شوكت سفير جمهورية باكستان لدى مصر لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ.

بحث العلاقات الثنائية بين مصر وباكستان

وخلال اللقاء رحّب محافظ الجيزة بالسفير الباكستاني والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وباكستان، والحرص على دعم أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المهمة، شملت مجالات الصناعة، والتجارة، وتحسين البيئة، والسياحة، وخدمة المجتمع، حيث أبدى الطرفان توافقًا في الرؤى، ورغبة متبادلة في تعزيز أواصر الصداقة والشراكة بين البلدين.

من جانبه أعرب السفير عامر شوكت عن سعادته بحفاوة الاستقبال مشيرًا إلى تطلعه إلى ترجمة هذا التوافق إلى بروتوكولات وبرامج تعاون ملموسة في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في رفع مستوى التعاون في مختلف القطاعات.

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