محافظ الجيزة يشهد توقيع بروتوكول لتوفير منافذ بيع لمبات الليد بأسعار مناسبة

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتوزيع لمبات الليد فينوس.

توفير 35 منفذ بيع لتوزيع اللمبات الليد

ويهدف البروتوكول إلى توفير عدد ٣٥ منفذ بيع لتوزيع منتجات الشركة بالأحياء والمراكز والمدن التابعة لـمحافظة الجيزة وفقًا للقانون واللوائح والضوابط المنظمة لذلك وذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات متنوعة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وأكد المحافظ أن هذا البروتوكول يأتي ضمن جهود المحافظة لتحقيق رؤية الدولة المصرية وقيادتها السياسية في ترشيد استهلاك الطاقة، من خلال تبنّي الحلول الموفّرة كاستخدام لمبات الليد، بالإضافة إلى العمل على تعظيم الموارد المالية للمحافظة لدعم مشروعات البنية التحتية وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأعرب المحافظ عن تقديره لدور القطاع الخاص في دعم جهود التنمية مشيدًا بالتعاون المثمر مع شركة فينوس ومشاركتها الفعّالة في المشروعات المجتمعية التي تنعكس بشكل مباشر على خدمة المواطنين.

إتاحة المنتجات الموفّرة للطاقة بأسعار مناسبة

كما أشار المحافظ إلى أن إنشاء منافذ بيع لمنتجات الشركة في نطاق المحافظة يسهم في إتاحة المنتجات الموفّرة للطاقة بأسعار مناسبة، مع توفير فرص عمل جديدة لشباب الجيزة، بما يتماشى مع خطط الدولة في تمكين الشباب وتعزيز التنمية المحلية.

وعقب توقيع البروتوكول، قدّم ممثلو الشركة ٥٠٠ كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى عدد 10 الاف قطعة مرشد مياه، ستقوم المحافظة بتوزيعها على المواطنين في الأحياء والمراكز، دعمًا للأسر الأولى بالرعاية، وتأكيدًا على دور الشركة في المسؤولية المجتمعية.

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