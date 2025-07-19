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رياضة

مهاجم من العيار الثقيل، آرسنال يقترب من حسم صفقة جديدة

آرسنال
آرسنال

اقترب نادي آرسنال الإنجليزي من ضم المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس من سبورتينج لشبونة البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صفقة من العيار الثقيل 

جيوكيريس، البالغ من العمر 27 عامًا، يلعب مع سبورتينج لشبونة منذ عام 2023 وقدم أداءً مميزًا، حيث سجل 73 هدفًا وقدم 21 تمريرة حاسمة. يمتلك جيوكيريس طول 187 سم وقد سجل 166 هدفًا في 336 مباراة خلال مسيرته. 

آرسنال يعمل على ضم جيوكيريس وقد أعد له عقدًا يمتد لخمس سنوات، ويضع جيوكيريس كأولوية صيفية لتعزيز هجومه.

ودخل آرسنال بقوة في فترة الانتقالات الحالية، حيث ضم عدة لاعبين آخرهم نوني ماديكي من تشيلسي.

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