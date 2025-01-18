جامعة المنصورة الأولى محليا في تصنيف "ويبومتركس" الإسباني

واصلت جامعة المنصورة صدارتها للجامعات المصرية في التصنيف الإسباني "ويبومتركس" للاستشهادات المرجعية طبقًا لأحدث تقرير للتصنيف والذي نشر في 18 يناير 2025.

وجاءت جامعة المنصورة في المرتبة الأولى بعدد استشهادات بلغت "774114"، متفوقة بذلك على كافة الجامعات المصرية، وبزيادة في عدد الاستشهادات عن العام الماضي بلغت 137,679 استشهاد مرجعي.

رئيس جامعة المنصورة: حريصون على الاهتمام بزيادة معدلات النشر الدولي

وقال الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، أن مواصلة الجامعة لتحقيقها مراكز متقدمة في كافة التصنيفات العالمية، هو نتاج ثمرة اهتمامها بـ البحث العلمي وزيادة معدلات النشر الدولي فى مجلات عالمية تعتمد على الجانب التطبيقي، وهو ما يؤكده ارتفاع معدلات الاستشهاد الدولي بالبحوث العلمية التي نشرتها الجامعة في كافة التخصصات.

وأكد الدكتور شريف خاطر، أن التَّصنيف الإسباني "ويبومتركس" للاستشهادات المرجعية يعتمد على المواقع الإلكترونية للجامعات ومعدل الاستشهادات بالأبحاث العلمية المنشورة دوليًّا، معتمدًا على محرك البحث "جوجل اسكولر" للاستشهادات بالبحوث العالمية.

قياس أداء الجامعات بواسطة مؤشرات الويب والببليومترية الخاصة بالبحث العلمي

وأضاف «خاطر» أن التصنيف يحث المؤسسات الأكاديمية في العالم على تقديم ما لديها من أنشطة علمية تعكس مستواها العلمي على الإنترنت، حيث يعتمد على قياس أداء الجامعات بواسطة مؤشرات الويب والمؤشرات الببليومترية الخاصة بالبحث العلمي، من خلال مواقعها الإلكترونية ضمن معايير تشتمل على حجم وسعة الموقع الإلكتروني للجامعة، والروابط وعدد الشبكات الخارجية التي ترتبط بصفحات ويب الجامعة، وظهور موقع الجامعة بالمواقع الأخرى، وعدد البحوث المنشورة بأفضل مجلات عالمية، وكذا الإشارات إليها.

تعزيز النشر الدولي وتطوير سياسات البحث العلمي

وهنأ الدكتور شريف خاطر، العلماء والباحثين ومنتسبي الجامعة على تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا حرص الجامعة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة برؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تهدف إلى تعزيز النشر الدولي وتطوير سياسات البحث العلمي، كما أشاد بالجهود المبذولة من قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة تحت رئاسة الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، مؤكدًا أن ماتحقق من إنجاز يعد تتويجًا للجهود المستمرة في تطوير منظومة البحث العلمي وتعزيز جودة الأبحاث ونشرها دوليًا، مما يعزز مكانتها كجامعة رائدة في مجال التعليم والبحث العلمي على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي.

الإنجاز الدولي يعد انعكاسًا للتطور المستمر

ومن جانبه، قال الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا ، إن تحقيق هذا الإنجاز الدولي يعد انعكاسًا للتطور المستمر الذي تشهده الجامعة، حيث تركز بشكل أساسي على البحث العلمي وتضعه على رأس أولوياتها، متمنيًا لجامعة المنصورة مزيدًا من التقدم والرقي في كافة المجالات.

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