الاتحاد السكندري يعلن ضم جون إيبوكا لاعب المصري البورسعيدي

الاتحاد السكندري، أعلن نادي الاتحاد السكندري، تدعيم صفوفه بالمهاجم النيجيري جون إيبوكا، بعقد يمتد لمدة موسمين، قادما من صفوف المصري البورسعيدي.

ولعب جون إيبوكا صاحب الـ28 عاما، في صفوف إنبي وسيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي، وقدم مستويات مميزة خلال فترة تواجده بالدوري المصري.

المصري يعلن ضم مدافع سيراميكا كليوباترا

وأعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي، التعاقد مع محمد سامي، مدافع سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل.

وأتم نادي الاتحاد الصفقة مع وجود بند يتضمن إمكانية ضمه بصفة نهائية عقب نهاية الموسم.

ويلعب محمد سامي صاحب الـ 23 عامًا في مركز قلب الدفاع، وسبق أن لعب في صفوف ديروط على سبيل الإعارة.

وكان الاتحاد نجح في إبرام عدة صفقات لتدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل على رأسها محمد متولي "كناريا" بجانب استعارة الثلاثى نور علاء ومحمد توني ومحمود عجيب بخلاف انضمام عبد الرحمن بودي في صفقة انتقال حر.

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