الإثنين 21 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الإثنين

الدولار
الدولار

سعر الدولار في البنوك ، ترصد “فيتو” آخر تطورات  سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث استقر سعر صرف الدولار ببداية تعاملات اليوم الإثنين ليسجل الآن نحو، 49.28 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري. 

اقرأ التالي: سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

 

الدولار 
الدولار، فيتو 

 

سعر الدولار في البنوك

ويعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها مكانة شعبية.

اقرأ التالي: بعد الانخفاض الأخير، آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-49.28جنيها للشراء.
-49.42 جنيها للبيع.

 

<span style=
سعر الدولار اليوم في بنك مصر، فيتو

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-49.32 جنيها للشراء.
-49.42 جنيها للبيع.

<span style=
سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، فيتو

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 

-49.32 جنيها للشراء.
-49.42 جنيها للبيع.

<span style=
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، فيتو 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

-49.32 جنيها للشراء.
-49.42 جنيها للبيع.

<span style=
سعر الدولار اليوم في بنك قطر، فيتو 

سعر الدولار اليوم في بنك قطر 

-49.32 جنيها للشراء.
-49.42 جنيها للبيع.

<span style=
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، فيتو

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 

-49.32 جنيها للشراء.
-49.42 جنيها للبيع.

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

وسعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة  العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًّا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمي.

أدوات مهمة في تحديد قوة الدولار 

 كما أن الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل: اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني.

 ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًّا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

عوامل تساعد في استقرار الدولار محليًّا

 وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:  

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.
الدولار 
الدولار، فيتو 

هيمنة مؤشر الدولار وضخامة الاقتصاد الأمريكي

وتعود هيمنة مؤشر الدولار في جانب منها إلى ضخامة الاقتصاد الأمريكي فحجمه يقارب إجمالي حجم اقتصادات الصين، الثاني عالميًّا، واليابان الثالث، وألمانيا، الرابع، مجتمعةً، ويدعم ثقل الولايات المتحدة الاقتصادي أيضًا أسواق رأس المال الأكبر والأكثر سيولة في العالم. 

أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة تفوق نظيراتها في البلدان الأخرى، وتحتضن العديد من أكثر الشركات قيمةً وتقدمًا على مستوى العالم وكذلك فإن أسواق سنداتها هي الأكبر عالميًا، إذ تضخمت سوق سندات الخزانة الأمريكية وحدها لتبلغ 27 تريليون دولار، وعندما تحتاج الشركات إلى سيولة نقدية، فإنها تتجه في الأغلب إلى الأسواق الأمريكية، سواءً كان ذلك لبيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدولار فى البنوك المصرية الدولار فى البنك المركزى المصرى الدولار في البنك المركزي الدولار في البنك الدولار فى البنوك الدولار اليوم في بنك مصر الدولار اليوم الدولار فيتو

مواد متعلقة

ساويرس ينفي علاقة شركته بعمليات تهجير في بورتوريكو

أخبار الاقتصاد اليوم: المركزى يقرر تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل.. بدء صرف مرتبات يوليو خلال ساعات.. وتحسين أوضاع العاملين بقطاعي الصحة والتعليم

مؤشر EGX30 يصل لقمة تاريخية والأموال الساخنة والاستثمارات تدفع السوق للانطلاق

استقرار في سعر الذهب بالصاغة بالتعاملات المسائية اليوم الأحد

كنز مصر الصامت، كيف يحصن البنك المركزي الاقتصاد بالذهب؟

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بالبنك المركزى اليوم الأحد

نظرة شاملة على البورصة خلال يوليو 2025.. فرص وتحديات تواجه شركات السمسرة وعمليات التداول.. خبراء: حركة تداولات قوية رغم الأزمات العالمية لتلك الأسباب

الأسواق تترقب وتحلل، هل تصمد البورصة الأمريكية وسط تقلبات الداخل ورياح الخارج

الأكثر قراءة

من البنكرياس لسرطان الثدي، الأزمات الصحية لـ أنغام بين الحقيقة والشائعات

انخفاض 5 أصناف، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

الداخلية تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن قواعد قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة..اليوم

أخبار مصر: موعد إعلان نتيجة الثانوية 2025، حقيقة إصابة أنغام بسرطان الثدي، صرف مرتبات يوليو، مفاجأة حول تصريف مياه سد النهضة

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والمكرونة وارتفاع الكابوريا في سوق العبور

انخفاض 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 21 يوليو 2025

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 21 يوليو 2025

اليوم، نظر استئناف محاكمة المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين

خدمات

المزيد

أخطاء أول سنة قيادة وطرق تفاديها لإطالة عمر السيارة

انخفاض 5 أصناف، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والمكرونة وارتفاع الكابوريا في سوق العبور

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 21 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 21 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 21 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 21 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية