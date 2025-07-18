الجمعة 18 يوليو 2025
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تموين الدقهلية يطارد الغش التجاري ويضبط 53 طنا من خامات ولحوم مجهولة المصدر

حملات تموينية بالدقهلية،
حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

شنت مديرية تموين الدقهلية حملات استهدفت مطاردة الغش التجاري وتمكنت من ضبط 53 طنًّا من خامات ولحوم مجهولة المصدر.

ضبط 53 طنًا من خامات ولحوم مجهولة المصدر.

تأتي الحملات تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية وبناءً على توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية. 


قاد الحملة المحاسب علي حسن عبدالفتاح، وكيل وزارة التموين  بالدقهلية حملة مفاجئة على عدد من المخابز بنطاق شربين، وبرفقته محمد زغلول مدير الرقابة التموينية وذلك في إطار ضبط منظومة الخبز، والحد من التلاعب في حصص الدقيق  المدعم.

حملات علي المخابز 

 كما واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية جهودها وحملاتها المكثفة على مستوى جميع الإدارات والمرور على المخابز وذلك تحت إشراف محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية، ومتابعة المرور على الأسواق ومتابعة مدى توافر المنتجات والاطمئنان على جودة المنتجات واحتياجات المواطنين من السلع، وذلك تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية.

تحرير 84 مخالفة

وأسفرت الحملات اليوم   عن تحرير 84 مخالفة كالآتي:

•في مجال المخابز – 69 مخالفة*
(نقص وزن – تصرف في الدقيق – عدم إعطاء بون – أدوات غير نظيفة – بدون سجل أو ميزان – مخالفة المواصفات – عدم وجود ماكينة صرف – توقف أو نهاية إنتاج)

•في مجال الأسواق – 15 مخالفة*
(عدم إعلان أسعار – غش تجاري – بدون فواتير – علامة تجارية مخالفة – أوكازيون )

 المضبوطات
•ضبط 10 أطنان من اللحوم والمصنعات والأسماك وذلك في إطار الغش التجاري وبيع سلع بدون فواتير رسمية.
•ضبط 43 طنًا من مادة PVC متعددة الأنواع، تم تداولها بدون فواتير تثبت مصدرها.


ضبط 480 زجاجة زيت حر، تم التحفظ عليها لعدم وجود فواتير أو بيانات تجارية تدل على مصدرها.
•واحد تنك زيت سعة ٤٠٠ ك و٥ جركن طحينة و١٠ جركن زيت غش تجاري.

•وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات، مع تأكيد استمرار الحملات المكثفة يوميًا، لضبط الأسواق ومنظومة الخبز، وحماية حقوق المواطنين.

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