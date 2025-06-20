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خارج الحدود

إيران تعلن إحباط محاولة اغتيال وزير الخارجية عباس عراقجي

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فيتو

أعلنت إيران، إحباط محاولة اغتيال وزير الخارجية عباس عراقجي.

وكشف محمد حسين رنجبران، مستشار وزير الخارجية الإيراني، عن إحباط مؤامرة كبيرة خطّط لها الكيان الصهيوني لاستهداف سيد عباس عراقجي في العاصمة طهران، مؤكدًا أن المؤامرة فشلت بفضل الإجراءات الأمنية الدقيقة التي نفذها قوات المخابرات الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رنجبران قال على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إن الحديث عن زيارة وزير الخارجية إلى جنيف للتفاوض مع الترويكا الأوروبية أثار موجة من القلق من احتمال استهدافه من قبل إسرائيل، مشيرًا إلى أن التهديد كان واقعيًا وجادًا.

وأضاف: " عباس عراقجي لا يرى نفسه مجرد مسؤول دبلوماسي، بل يعتبر نفسه جنديًا في خدمة الوطن، وعلى نهج الشهيد قاسم سليماني، يسعى للشهادة".

وأكد رنجبران أنه "لولا التدابير الأمنية الدقيقة التي اتخذها جنودنا المجهولون، لكان من المحتمل أن تُنفذ هذه المؤامرة خلال الأيام الماضية"، مشيرًا إلى أن المؤامرة "بفضل الله قد فشلت".

وفي ختام منشوره، دعا إلى الدعاء لعراقجي وزملائه في السلك الدبلوماسي، مشددًا على أهمية دعمهم في نضالهم من أجل إحقاق حقوق الجمهورية الإسلامية في هذا العالم "الذي ابتعد عن القيم الإنسانية".

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