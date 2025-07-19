السبت 19 يوليو 2025
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خارج الحدود

تركيا تنفي استهداف الدروز في السويداء

أردوغان وأحمد الشرع
أردوغان وأحمد الشرع

أصدرت الرئاسة التركية، بيانا رسميا اليوم السبت، نفت فيه  مزاعم استهداف أنقرة الطائفة الدرزية في سوريا في أعقاب الاشتباكات الدامية التي وقعت في محافظة السويداء الأسبوع الماضي.

الرئاسة التركية ترد على تقارير عن انخراط أنقرة في  استهداف الطائفة الدرزية 

ومن جانبه قال مركز مكافحة التضليل بدائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية في بيان: "لوحظ في الآونة الأخيرة تداول بعض منصات التواصل الاجتماعي بشكل مقصود وممنهج محتويات أخذت منحى استفزازيًا سافرًا، ذهب إلى الزعم بأنّ تركيا تستهدف الطائفة الدرزية في سوريا. وقد باتت هذه الادعاءات المغرضة التي لا تستند البتة إلى أي أساس حقيقي تشكل جزءا من حملة تضليل إعلامي تسعى إلى المس بعدالة السياسة الخارجية التركية، وتشويه صورتها التي تقوم على احترام المبادئ الإنسانية".

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استمرار الاشتباكات في السويداء رغم بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار

وأضاف المركز التركي: "لقد قامت السياسة الخارجية لتركيا على رؤية حازمة ومبدئية تراعي السلام والاستقرار في المنطقة، انطلاقًا من احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي. وقد أكدت تركيا في كل مناسبة دعمها لوحدة سوريا السياسية وسيادتها وسلامة أراضيها، دون أي تمييز عرقي أو ديني أو طائفي؛ إذ يعد صون الكرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية جوهر التوجه التركي".

وأشار البيان إلى أن "الرئيس رجب طيب أردوغان شدد مرارا وتكرارا وبكل وضوح، على رفضه القاطع لأي شكل من أشكال التمييز القائم على الانتماءات العرقية أو المذهبية في ما يتعلق بالسياسة التركية تجاه سوريا. ولم يقتصر هذا الموقف على التصريحات، بل انعكس فعليًا على الأرض من خلال الجهود المبذولة على صعيد المساعدات الإنسانية والمبادرات الدبلوماسية التي شملت الجميع من دون استثناء".

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الرئاسة التركية الطائفة الدرزية السويداء سوريا

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