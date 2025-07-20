بعد رحيل ياسمين فؤاد، الحكومة تكشف سبب الاستقالة ومصير المنصب الوزاري

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن البيان الصادر اليوم بخصوص استقالة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ليس البيان الأول، حيث سبق أن صدر بيان رسمي في 23 مايو الماضي بمناسبة اختيارها أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

استقالة تمهيدًا لتولي المنصب الدولي

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، أن بيان اليوم يأتي ضمن ترتيبات الانتقال الرسمي للوزيرة إلى منصبها الدولي في أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن الاستقالة جاءت لتيسير إجراءات التسليم والتسلم.

وزيرة التنمية المحلية تتولى المهمة مؤقتًا

أوضح أن الحكومة قررت إسناد تسيير أعمال وزارة البيئة إلى وزيرة التنمية المحلية بشكل مؤقت، إلى حين تعيين وزير جديد، مؤكدًا أن البيان الصادر اليوم إجراء تنظيمي بمرحلة انتقالية، لا أكثر.

لماذا لم يذكر البيان الجديد تفاصيل المنصب؟

وحول سؤال البعض عن سبب غياب تفاصيل منصب الوزيرة الدولي في البيان الجديد، قال الحمصاني:"هذا تم الإعلان عنه بشكل رسمي منذ مايو، واليوم رئيس الوزراء أعاد التهنئة للوزيرة بعد دقائق من بيان الاستقالة".

جاهزون لاختيار وزير البيئة الجديد

نفى الحمصاني وجود تأخير أو غياب بديل جاهز، مؤكدًا أن الحكومة مستعدة لاختيار الوزير الجديد لحقيبة وزارة البيئة، لكن المسألة تتعلق بـ"اختيار التوقيت المناسب"، خاصة في ظل الاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة، وهو ما يتطلب بعض المشاورات والتنسيق المؤسسي.

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