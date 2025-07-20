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بعد قبول استقالتها، تعرف على أبرز إنجازات ومناصب وزيرة البيئة ياسمين فؤاد (بروفايل)

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فيتو
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أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن قبول استقالة  الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وتقرر نقل إدارة شؤون الوزارة إلى وزيرة التنمية المحلية منال عوض.

تولي الدكتورة ياسمين فؤاد منصب وزيرة البيئة

وتولت الدكتورة ياسمين فؤاد منصب وزيرة البيئة في 18 يونيو 2018، وكانت تشغل سابقًا منصب مساعد وزير البيئة منذ عام 2014.

وحصلت الدكتورة ياسمين فؤاد على ماجستير في العلوم البيئية ودكتوراه في العلوم السياسية - الدراسات الأورومتوسطية، ولديها أكثر من 20 عامًا خبرة في مجالات البيئة والتعاون الدولي، وتولت مناصب عديدة في الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجامعات.

وخلال فترة توليها لـوزارة البيئة قادت دفة التغيير التحولي في قطاع البيئة في مصر من خلال خلق بيئة تمكينية أكثر توجهًا نحو تشجيع دور القطاع الخاص، وذلك من خلال قيادة عمليات إعداد وإصدار قانون إدارة المخلفات وقيادة تطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية لإدارة المخلفات، وتطوير فكرة تحويل المخلفات إلى طاقة كأداة اقتصادية جديدة.

انجازات الدكتورة ياسمين فؤاد خلال فترة توليها ملف البيئة

كما شرعت وزيرة البيئة خلال فترة توليها للوزارة في المشاركة في إعداد أول سندات حكومية خضراء في مصر والشرق الأوسط، وشاركت في قيادة دمج أبعاد الاستدامة البيئية في خطط الاستثمار القومية، واستهدفت تحسين نوعية هواء القاهرة الكبرى ودعم بناء البنية التحتية لإدارة المخلفات.

ومهدت مجهودات الدكتورة ياسمين فؤاد الطريق لخلق ممارسات بيئية أكثر حساسية بين الأجيال الحالية والمستقبلية، حيث قادت تصميم وإعداد وإطلاق العديد من المبادرات البيئية التي تهدف إلى زيادة الوعي البيئي وضمان مشاركة الشباب، مثل المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" لمدة ثلاث سنوات (2020- 2023).

الإنجازات الدولية لوزيرة البيئة

وحققت الدكتورة ياسمين فؤاد إنجازات عظيمة وواضحة على المستوى الدولي، حيث لعبت دورًا حاسمًا في النهوض بجدول أعمال التنوع البيولوجي، وإعداد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، بصفتها رئيسة المؤتمر الرابع عشر للأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي (CBD COP14) منذ نوفمبر 2018.

وفي هذا الإطار، أعدت وزيرة البيئة المبادرة المصرية والتي تهدف إلى ضمان التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر) لضمان توفير الموارد المالية الكافية لمواجهة التحديات ذات الصلة، حيث تم إطلاق هذه المبادرة بعد اعتمادها في اتفاقية التنوع البيولوجي COP14 في نوفمبر 2018. 
 

وفيما يتعلق بالتغيرات المناخية، شاركت في قيادة مسار مفاوضات "تمويل المناخ" خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) (كاتوفيتسي، بولندا، ديسمبر 2018)، والذي انعكس على إنجاز الشق المالي ببرنامج عمل اتفاقية باريس على أكمل وجه.

المناصب الدولية والمحلية لوزيرة البيئة

وتولت وزيرة البيئة عدة مناصب وأشرفت على تنفيذ العديد من المهام في المجال البيئي، حيث قدمت الدعم إلى معهد الأرض في تصميم مركز التميز للتكيف مع تغير المناخ، وقادت مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في وإدارة مبادرتين لتغير المناخ: مبادرة التكيف الأفريقية والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، كما قادت منظمة حوض النيل والتي تعد منظمة غير حكومية إقليمية متخصصة في إعداد دراسة تأثير تغير المناخ على الموارد المائية في حوض النيل.

وعلى المستوى الأكاديمي، تم اختيارها كمؤلفة رئيسية للفصل الرابع من التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حول "تغير المناخ والتصحر وتدهور الأراضي والإدارة المستدامة للأراضي والأمن الغذائي وتدفق غازات الاحتباس الحراري في النظم البيئية الأرضية" في عام 2017.

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