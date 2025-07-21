الإثنين 21 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 21 يوليو 2025

سعر المانجو اليوم
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو اليوم، سجلت أسعار المانجو اليوم الإثنين الموافق 21 يوليو 2025، تباينًا ملحوظًا في سوق العبور لجملة الفاكهة والخضراوات، إذ انخفض سعر المانجو العويس والصديقة والجولك والزبدية والسكري، فيما استقرت باقي أصناف المانجو.

يشار إلى أن عدد أصناف المانجو المطروحة في سوق الجملة يصل إلى 16 صنفًا.

<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار المانجو في سوق العبور، اليوم الإثنين 21 يوليو 2025، وتشمل عدة أنواع هي العويس، الهندي، التيمور، الزبدية، البلدي، ألفونس، الفص، الصديقة، الجولك، السكري، التومي، فجر كلان، النعومي، سنارة، بيض العجل، دبشة؛ في السطور الآتية:

<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوحت أسعار المانجو عويس بين 35 إلى 55 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.
  2. تراوحت أسعار المانجو هندي من 25 إلى 37 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو المانجو اليوم في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر كيلو مانجو تيمور من 25 إلى 37 جنيهًا.
  2. تراوح سعر المانجو زبدية بين 28 و38 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

سعر المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 15 و25 جنيهًا.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفونس بين 30 و40 جنيهًا.

سعر المانجو اليوم في سوق العبور اليوم

وعن باقي أسعار المانجو في سوق العبور اليوم، فجاءت كالآتي: 

<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

  1. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفص بين 70 و100 جنيه.
  2. تراوح سعر مانجو دبشة بين 15 و25 جنيهًا.
  3. تراوحت أسعار المانجو صديقة بين 20 و38 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر المانجو جولك بين 20 و38 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو السكري بين 25 و45 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعرها السابق.
  3. تراوح سعر مانجو بيض العجل بين 15 و25 جنيهًا.
<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار كيلو المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر المانجو سنارة بين 15 و25 جنيهًا.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو فجر كلان بين 30 و35 جنيهًا.
  3. تراوح سعر مانجو تومي بين 30 و35 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوحت أسعار كيلو المانجو النعومي بين 30 و40 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المانجو اسعار المانجو أسعار المانجو اليوم سعر المانجو سعر المانجو اليوم سعر مانجو عويس المانجو العويس سعر مانجو سوق العبور سعر المانجو فص سعر مانجو سكري سعر المانجو نعومي موقع فيتو فيتو سعر كيلو المانجو أسعار كيلو المانجو سعر كيلو مانجو أسعار كيلو مانجو

الأكثر قراءة

حقيقة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات

الموسيقار محمد علي سليمان يكشف حقيقة إصابة المطربة أنغام بالسرطان

شراقي يكشف مفاجأة حول تصريف المياه من سد النهضة الإثيوبي

مسلسل حرب الجبالي الحلقة 42، ثريا في صدمة بعد اكتشافها وجود أخ لها من والدها

طن اليوريا العادي يرتفع 1300 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

إخلاء سبيل مصفف شعر أسماء جلال في واقعة فيديو الاعتزال

حجز البلوجر هدير عبد الرازق على ذمة التحريات في التجمع

انخفاض 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 21 يوليو 2025

خدمات

المزيد

انخفاض 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 21 يوليو 2025

حالات يُمنع فيها خروج المريض النفسي من المنشآت الصحية وفقا للقانون

طرق صيانة نظام المكابح في السيارات للحفاظ على السلامة

حالات الإخلاء الفوري لوحدات بقانون الإيجار القديم

المزيد

انفوجراف

أبرز تصريحات وزير التعليم عن نتيجة الثانوية العامة ونظام البكالوريا والعام الدراسي المقبل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 21 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 21 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 21 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية