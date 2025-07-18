الجمعة 18 يوليو 2025
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اقتصاد

أسعار المانجو اليوم الجمعة 18 يوليو 2025، قفزة في السكري والعويس وانخفاض صنفين

سعر المانجو اليوم
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو اليوم، سجلت أسعار المانجو اليوم الجمعة الموافق 18 يوليو 2025، تباينًا ملحوظًا في سوق العبور لجملة الفاكهة والخضراوات، إذ انخفض سعر المانجو الصديقة والجولك مقابل ارتفاع العويس والسكري، فيما استقرت باقي أصناف المانجو.

يشار إلى أن عدد أصناف المانجو المطروحة في سوق الجملة يصل إلى 16 صنفًا.

<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار المانجو في سوق العبور، اليوم الجمعة 18 يوليو 2025، وتشمل عدة أنواع هي العويس، الهندي، التيمور، الزبدية، البلدي، ألفونس، الفص، الصديقة، الجولك، السكري، التومي، فجر كلان، النعومي، سنارة، بيض العجل، دبشة؛ في السطور الآتية: 

<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوحت أسعار المانجو عويس بين 35 إلى 60 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.
  2. تراوحت أسعار المانجو هندي من 27 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو المانجو اليوم في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر كيلو مانجو تيمور من 27 إلى 35 جنيهًا.
  2. تراوح سعر المانجو زبدية بين 30 و40 جنيهًا للكيلو.
<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

سعر المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 15 و25 جنيهًا.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفونس بين 30 و40 جنيهًا.

سعر المانجو اليوم في سوق العبور اليوم

وعن باقي أسعار المانجو في سوق العبور اليوم، فجاءت كالآتي: 

 

<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

  1. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفص بين 70 و100 جنيه.
  2. تراوح سعر مانجو دبشة بين 15 و25 جنيهًا.
  3. تراوحت أسعار المانجو صديقة بين 30 و38 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر المانجو جولك بين 30 و38 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو السكري بين 25 و55 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.
  3. تراوح سعر مانجو بيض العجل بين 15 و25 جنيهًا.
<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار كيلو المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر المانجو سنارة بين 15 و25 جنيهًا.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو فجر كلان بين 30 و35 جنيهًا.
  3. تراوح سعر مانجو تومي بين 30 و35 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوحت أسعار كيلو المانجو النعومي بين 30 و40 جنيهًا.

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