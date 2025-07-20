مؤشر EGX30 يصل لقمة تاريخية والأموال الساخنة والاستثمارات تدفع السوق للانطلاق

البورصة المصرية، تشهد البورصة المصرية (EGX) خلال الفترة الأخيرة نشاطًا ملحوظًا وحركة تداول متزايدة، ما يعكس ثقة المستثمرين في الأسواق المحلية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، كما يعد مؤشر EGX30، وهو المؤشر الرئيسي الذي يعكس أداء أكبر 30 شركة مدرجة في السوق، من أبرز المؤشرات التي تظهر هذا النشاط حيث سجل مستويات قياسية خلال يوليو 2025.

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البورصة المصرية تشهد أداءً استثنائيًا

وتقول الدكتوره ماجى سليم خبيرة اسواق المال إن البورصة شهدت مؤخرًا أداءً استثنائيًا، حيث اخترق مؤشر EGX30 مستويات تاريخية لم يشهدها من قبل، مدفوعًا بتدفق كبير للأموال الساخنة وزيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية، هذا الصعود اللافت يعكس تحسنًا في مناخ الاستثمار المحلي، وسط إصلاحات اقتصادية مستمرة وتوقعات متفائلة للنمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من 2025 وعزز استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم من ثقة المستثمرين، خاصة بعد السياسات النقدية الجريئة التي اتخذها البنك المركزي منذ بداية العام.



ارتفاع المؤشرات وتعافي السيولة

وأضافت سليم قائلة ان مؤشر EGX30 شهد ارتفاعًا مستمرًا، حيث وصل إلى مستويات تاريخية تجاوزت 34,000 نقطة، مدفوعًا بعمليات شراء مكثفة من المستثمرين المحليين والأجانب هذا الارتفاع يأتي بعد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى توقيع برنامج تمويلي مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين، كما ساعد تعويم الجنيه المصري في استعادة السيولة للسوق، حيث ارتفع حجم التداول وارتفعت قيمة الصفقات بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ماحى سليم - فيتو

الطروحات الجديدة وتأثيرها على السوق

كما شهدت البورصة المصرية مؤخرًا طرحًا ناجحًا لعدد من الشركات الجديدة مثل “بنيان للتنمية والتجارة”، حيث لاقى الطرح إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، مما أدى إلى زيادة السيولة وتنشيط حركة التداول يعد هذا النوع من الطروحات مؤشرًا إيجابيًا يعكس رغبة الشركات في التمويل من خلال السوق المالية، كما يوفر فرصًا جديدة للمستثمرين الراغبين في التنويع.

رأس المال السوقي للبورصة يربح 17 مليار جنيه بنهاية أول جلسات الأسبوع

جدير بالذكر ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.409 تريليون جنيه.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 34071 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 42154 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 15304 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 10298 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 13937 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 3524 نقطة.

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