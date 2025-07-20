نادية رشاد عن سبب ابتعادها عن التمثيل: الأدوار المعروضة لا تستحق العودة ومفيش فلوس

أعلنت الفنانة نادية رشاد، الابتعاد عن الساحة الفنية مؤخرًا، مرجعة ذلك إلى ضعف الأعمال المعروضة عليها من حيث القيمة والمردود.

نادية رشاد: لا أدوار تليق ولا عائد يُذكر

وقالت نادية رشاد خلال لقائها في برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد، "الأدوار التي تعرض عليّ الآن لا تلبي طموحي الفني..لا فيها فلوس ولا فيها مجد، وبالتالي فضلت الابتعاد عن الوسط الفني".

المستوى المهني للأدوار المعروضة على نادية رشاد

وأضافت أن ما يُعرض عليها لا يرقى إلى مستواها المهني أو تاريخها الفني، مؤكدة أن الاستمرار لمجرد الوجود ليس خيارًا مقبولًا بالنسبة لها.

عرفت نادية رشاد خلال مسيرتها الطويلة بأعمال راقية ومحترمة، وهي تؤكد الآن أن قرارها بالابتعاد نابع من حرصها على كرامتها الفنية، ورفضها الانسياق وراء أدوار سطحية أو هامشية.

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