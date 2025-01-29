نادية رشاد: دور منيرة المهدية عرفني للجمهور وقبلت "الطوفان" قبل الحديث عن الأجر

تحدثت الفنانة نادية رشاد عن بداية مشوارها الفني، وكواليس أهم أعمال قدمتها خلال مشوار طويل ملئ بالإنجازات، وكشفت عن أسباب انفصالها عن زوجها الفنان محمود الحديني منذ سنوات، كما أشارت إلى علاقتها بأحفادها في الوقت الحالي، وسبب عدم قبولها أعمال فنية بصورة مستمرة.

قالت الفنانة نادية رشاد عن بداية حبها للفن قائلة خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «ورقة بيضا» مع الإعلامية يمني بداروي، الذي يذاع على قناة النهار: «بدأ حبي للفن من المسرح المدرسي، وحصلت وقتها على جائزة من وزير التعليم، ولكن والدتي قررت أن أهتم وقتها بالمدرسة، وبالفعل ركزت في دراستي حتي تحقق الحلم مجددًا من مسرح الجامعة الذي كان على خشبته نجوم كبار منهم الضيف أحمد، وعادل إمام، وصلاح السعدني».

وعن أعمالها الفنية التي ترك أثرًا طيبًا في قلوب المشاهدين قالت، «مسلسل أرابيسك، الجمهور أحبه منذ عرضه باليوم الأول، وقد ضم مجموعة كبيرة من العباقرة في مجال الفن، وأيضًا دور منيرة المهدية في مسلسل «أم كلثوم» الذي قدمته عام 1999، فكان من الأعمال المميزة والتي عرف من خلالها الجمهور اسم نادية رشاد، وأيضًا مسلسل الطوفان الذي كان يحمل رسالة أخلاقية نحتاجها في حياتنا، وهي أن الماديات ليست أهم من روحانيات، فقد قبلت المشاركة في مسلسل الطوفان قبل الاتفاق على أجري».

وعن مشاركتها في مسلسل الاختيارالجزء الثالث فجرت مفأجاة، أنه تم عرض المسلسل عليها من قبل مرتين، ولكنها رفضت بسبب عدم تواجدها بشكل كافي بالسيناريو، فدائمًا أحب أن أضع بصمة قبل تقديم أي دور، ثم جاء لي مكالمة بأنه تم ترشيحي من رئاسة الجمهورية كي اجسد دور والدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فبالتأكيد لم اتردد لحظة، فالمسلسل تاريخي ويسجل حقبة مهمة، ورغم ظهوري بـ 3 مشاهد، ولكني فؤجئت بتفاعل الجمهور مع تلك المشاهد».

وعن قرار انفصالها عن زوجها الفنان محمود الحديني منذ سنوات أوضحت السبب، «هذا القرار لم يكن سهلًا على الإطلاق، ولكني أخذته عندما تقدمت في السن، وشعرت أنني لم أعد استطيع القيام بدوري كزوجة، فكان من المستحيل أن اسمح لنفسي أن يخدمني أحد، كما أن محمود لا يفضل الاستعانة بأحد لمساعدتنا».

وأضافت، «فهو محق في اختيارات حياته، كما أنه يسكن في الدور الثالث بدون مصعد، وأنا أوجه مشكلة كبيرة في ركبتي اليمين، كما أن الوقوف في المطبخ أصبح شبه مستحيل، ومن الصعب عليا أن اطلب منه خدمتي، لذلك قررت الانفصال وقولت له الانفصال لعل وعسي يجد من يخدمه ويرزقه بسيدة أخري أكثر قوة، وقولت له اسمحلي اعيش في بيت به اسانسير».

وعن وجود خلافات بينهما قالت، «لا يوجد بينا أي خلاف، ودائمًا نتحدث لنسئل على بعض، ولكن الهدف أنني كنت أريد أن ماتبقي من عمر نريد أن نعيشه في راحة وسلام».

وعن أمنيتها في العام الجديد قالت، «نفسي في طبطبة من أحفادي، فأنا أحبهم بشدة ولهم غلاوة كبيرة في قلبي، وأتمني أن أكون في قلوبهم بنفس المقدار، مشيرة إلى أنها لم تقدم أعمالا فنية كثيرة بسبب أنها دائمًا كانت تبحث عن قيمة العمل والدور والرسالة التي يتركها في نفوس الجمهور».

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