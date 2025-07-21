أكرم حسني: معنديش مشكلة بنتي تعرف ولاد وهذا شرطي لمن يتزوجها

قال الفنان أكرم حسني ، إنه لا يمانع بأن ابنته “روبا”، تكون لديها أصدقاء شباب في نطاق الاحترام والعادات والتقاليد، مشيرا إلى أنه يعرف معظم أصدقائها.

أكرم حسني وابنته

وأضاف خلال لقائه هو وابنته بأحد المنصات الإلكترونية، أن خلافاتهم معظمها تكون بسبب اختلاف في وجهات النظر"، موضحا: "بيكون في اختلاف في وجهات النظر أما تكون عايزة تسافر مع صحابها لأني بخاف عليها من السفر والطرق".

وتحدث “حسني” عن فكرة زواج ابنته قائلا: "لما تتجوز هكون عندي مشاعر مختلطة ما بين أني هكون فرحان وما بين أن حد هيجي ياخدها مني أصلها حتة مني واستحالة أوافق على شخص ميكونش مقدرها ويعرف إنه بيتعامل مع واحدة بنت ناس".

أكرم حسني ينفعل في لوكيشن التصوير

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان أكرم حسني وهو داخل أحد اللوكيشنات لتصوير عمل فني جديد.

وظهر “حسني” وهو ينفعل داخل اللوكيشن وينسحب من التصوير قائلا: "مش هعمل كده، ويبدو أن الموقف الذي رصده الفيديو عبارة عن وصلة من المزاح بين أكرم وبعض أفراد فريق عمل فيلم “زوجة رجل مش مهم”، حيث اعتاد نشر بعض مقاطع الفيديو المشابهة له بكواليس أعماله الفنية.

فيلم زوجة رجل مش مهم

ومن ناحية أخرى، بدأت الفنانة ياسمين عبد العزيزتصوير مشاهد فيلمها الجديد “زوجة رجل مش مهم”، مع أكرم حسني استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

فيلم ياسمين عبد العزيز وأكرم حسني

وأكدت ياسمين عبد العزيز، أنها تواصل تصوير الفيلم عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحي، موضحة ؛" أنها صورت يومين من العمل.

أبطال فيلم مش زوجة رجل مهم

ويشارك في بطولة فيلم “زوجة رجل مش مهم” بجانب ياسمين عبد العزيز الفنان أكرم حسني، من إخراج معتز التوني وتأليف شريف الليثي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.