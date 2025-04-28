مواعيد العرض الثاني لمسرحية "ألف تيتة وتيتة" لـ أكرم حسني

أعلن الفنان أكرم حسني مواعيد العرض الثاني من مسرحية ألف تيتة وتيتة على المسرح العربي بسيتي ووك بجدة من قلب المملكة العربية السعودية من ١ مايو لـ ٣ مايو.

أبطال مسرحية أكرم حسني الجديدة

ويُشارك في بطولة المسرحية بجانب أكرم حسني، كل من بيومي فؤاد، ميرنا جميل، مصطفى غريب، بدرية طلبة، محمد أوتاكا، وهي من تأليف أحمد سعد والي، طه زغلول، مهاب حسين، إخراج أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

قصة مسرحية "ألف تيتة وتيتة"

وتدور أحداث مسرحية "ألف تيتة وتيتة"، حول ساحر في سيرك يتقدم لخطبة فتاة تعيش مع عائلتها في جزيرة نائية، ليكتشف أن الجزيرة مأهولة بسحرة حقيقيين، وبعد زواجه منها، يجد نفسه في خضم تعويذة غامضة تطال الجميع، فينطلق في مغامرة محفوفة بالمخاطر لكسر هذه التعويذة وإنقاذ الجميع.

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