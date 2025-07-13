مش هعمل كده، أكرم حسني ينفعل في لوكيشن تصوير ويغادر المكان (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان أكرم حسني وهو داخل أحد اللوكيشنات لتصوير عمل فني جديد.



أكرم حسني ينفعل في لوكيشن التصوير

وظهر “حسني” وهو ينفعل داخل اللوكيشن وينسحب من التصوير قائلا: "مش هعمل كده، ويبدو أن الموقف الذي رصده الفيديو عبارة عن وصلة من المزاح بين أكرم وبعض أفراد فريق عمل فيلم “زوجة رجل مش مهم”، حيث اعتاد نشر بعض مقاطع الفيديو المشابهة له بكواليس أعماله الفنية.

فيلم زوجة رجل مش مهم

ومن ناحية أخرى، بدأت الفنانة ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهد فيلمها الجديد زوجة رجل مش مهم مع أكرم حسني استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

فيلم ياسمين عبد العزيز وأكرم حسني

وأكدت ياسمين عبد العزيز، أنها تواصل تصوير الفيلم عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحي، موضحة ؛" أنها صورت يومين من العمل.

أبطال فيلم مش زوجة رجل مهم

ويشارك في بطولة فيلم “زوجة رجل مش مهم” بجانب ياسمين عبد العزيز الفنان أكرم حسني، من إخراج معتز التوني وتأليف شريف الليثي.

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