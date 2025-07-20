الأحد 20 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

لفتة إنسانية من القومي للمسرح لروح سميحة أيوب في حفل الافتتاح

حفل افتتاح المهرجان
حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، فيتو

في لفتة إنسانية من المهرجان القومي للمسرح المصري في افتتاح دورته الثامنة عشرة، أهدى المهرجان مشهدا لروح الفنانة القديرة الراحلة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي، وذلك خلال العرض الذي افتتح الحفل. 

سميحة أيوب 

وقدمت المشهد كل من الفنانة غادة طلعت والفنانة فاطمة محمد علي، ضمن عرض الافتتاح، حيث تفاعل الجمهور مع المشهد بشكل مؤثر. 

حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري 

ويحضر حفل الافتتاح كل من: الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، والنجمة منال سلامة عضو لجنة تحكيم عروض المهرجان،  وزوجها المخرج عادل أديب، والفنان محسن منصور، والفنان ضياء عبد الخالق، والفنان محمد أبو داوود، والمخرج عادل عبده مدير المهرجان. 

وحرص على الحضور أيضا كل من: الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الفنانة ميمي جمال، الفنان أشرف عبد الباقي، الفنان أحمد سلامة، والفنان صبري فواز، والفنانة أنوشكا، وغيرهم. 

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