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رياضة

الزمالك يستعد للإعلان عن خامس صفقاته خلال الميركاتو الصيفي

جون إدوارد المدير
جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك

يستعد نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، للإعلان عن صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري. 

ونشر نادي الزمالك تنويها عبر حسابه الرسمي بـ فيس بوك وعلق: أجراس القلعة مستمرة.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏ক 20 أتابع ZamalekSce أجراس القلعة مستمرة #MostTitledIn20C# Zamalek| الزمالك# أولا #أكبر قلعة رياضية‏'‏

وتعاقد الزمالك مع 4 صفقات جديدة بشكل رسمي وهم: عمرو ناصر، أحمد شريف، شيكو بانزا ومهدي سليمان.

 

مصطفى شلبي يرحل عن الزمالك وينتقل إلى البنك الأهلي 

انتقل مصطفى شلبي إلى صفوف فريق البنك الأهلي قادما من صفوف نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري.

واتفق الزمالك مع البنك الأهلي على ضم مصطفى شلبي في صفقة بيع نهائي.

ومن جهته، اقترب الزمالك من إنهاء صفقة أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي بشكل رسمي، حيث كانت متوقفة على اتفاق مصطفى شلبي مع البنك.

منح لاعبي الزمالك راحة لمدة 24 ساعة 

من ناحيته قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا بالتنسيق مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة من المعسكر الحالي المقام في العاصمة الإدارية، على أن يعود اللاعبون لمواصلة المعسكر مساء الغد.

وكان الفريق اكتفى بخوض تدريبات قوية في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة صباح اليوم قبل الحصول على راحة.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على رع وديًا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت بالأمس.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أخيرة أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية.

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