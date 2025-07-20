إعلام عبري: المحكمة توافق علي طلب نتنياهو بتأجيل جلسات محاكمته

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، أن المحكمة وافقت على طلب نتنياهو بتأجيل جلسات شهادته ، بسبب تعرضه لوعكة صحية إثر تناوله طعاما فاسدا.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته غدا، وقال إن الإلغاء بسبب تعرضه لوعكة صحية.



إصابة نتنياهو بالتهاب معوي ناتج عن تسمم غذائي

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال اليوم الأحد، في بيان، أن نتنياهو أصيب بتسمم غذائي، وذلك بعد تغيبه عن الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

وذكر البيان أن نتنياهو شعر بالمرض خلال الليل، وخضع لفحص طبي في منزله، وتبين أنه يعاني من التهاب معوي ناتج عن تناول طعام فاسد.

وبحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أضاف مكتب نتنياهو أن "حالة رئيس الوزراء جيدة"، وأنه يخضع حاليا للعلاج بالسوائل الوريدية لتعويض الجفاف الناتج عن المرض.

رئيس الوزراء سيخلد للراحة في منزله لمدة ثلاثة أيام

وأوضح البيان أنه "بناء على تعليمات الأطباء، سيخلد رئيس الوزراء للراحة في منزله لمدة ثلاثة أيام.

ويبلغ نتنياهو من العمر 75 عاما، وواجه في السنوات الأخيرة عدة مشاكل صحية. ففي ديسمبر الماضي، خضع لعملية استئصال البروستاتا، وفي مارس 2024 خضع لعملية جراحية بسبب فتق، كما تغيب حينها عن العمل لعدة أيام بعد إصابته بالإنفلونزا، وفق الصحيفة ذاتها.

وكان نتنياهو خضع في عام 2023 لعملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.

ووفقا لآخر تقرير طبي صدر في يناير 2023، فإن حالته الصحية "طبيعية تماما"، وأن الجهاز المزروع يعمل بشكل جيد دون وجود أي مؤشرات على اضطراب في القلب أو مشكلات صحية أخرى.

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