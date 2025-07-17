البيت الأبيض: فحوص الرئيس ترامب تظهر "قصورا وريديا"

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تصريح عاجل، أن الفحوص الطبية التي أُجريت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشفت عن إصابته بقصور وريدي.

الحالة الصحية للرئيس ترامب

وأكدت أن هذه الحالة الصحية "شائعة بين من تجاوزوا سن السبعين"، مشيرة إلى أن الفحوصات تمت وفقًا لإجراءات روتينية، ولم تُظهر وجود أي تهديد مباشر على حياته.

متابعة طبية دقيقة لحالة ترامب

وأوضحت المتحدثة أن الفريق الطبي يتابع وضع ترامب الصحي عن كثب، ويجري التقييمات اللازمة بشكل منتظم، مضيفة أن القصور الوريدي يمكن التعامل معه طبيًا، خاصة مع الرعاية الوقائية المناسبة.

وأعلن البيت الأبيض، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مصاب بتورم أسفل الساقين ويعاني من ورم حميد.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن "ترامب يعاني من تورم بأسفل الساقين".

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