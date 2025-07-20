قصور وريدي والتهاب في الأمعاء، الأمراض تضرب ترامب ورئيس وزراء الاحتلال

قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال اليوم الأحد، في بيان، أن نتنياهو أصيب بتسمم غذائي، وذلك بعد تغيبه عن الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

وذكر البيان أن نتنياهو شعر بالمرض خلال الليل، وخضع لفحص طبي في منزله، وتبين أنه يعاني من التهاب معوي ناتج عن تناول طعام فاسد.

إصابة نتنياهو بالتهاب معوي ناتج عن تسمم غذائي

وبحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أضاف مكتب نتيناهو أن "حالة رئيس الوزراء جيدة"، وأنه يخضع حاليا للعلاج بالسوائل الوريدية لتعويض الجفاف الناتج عن المرض.

وأوضح البيان أنه "بناء على تعليمات الأطباء، سيخلد رئيس الوزراء للراحة في منزله لمدة ثلاثة أيام، وسيدير شؤون الدولة من هناك".

ويبلغ نتنياهو من العمر 75 عاما، وواجه في السنوات الأخيرة عدة مشاكل صحية. ففي ديسمبر الماضي، خضع لعملية استئصال البروستاتا، وفي مارس 2024 خضع لعملية جراحية بسبب فتق، كما تغيب حينها عن العمل لعدة أيام بعد إصابته بالإنفلونزا، وفق الصحيفة ذاتها.

وكان نتنياهو قد خضع في عام 2023 لعملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.

ووفقا لآخر تقرير طبي صدر في يناير 2023، فإن حالته الصحية "طبيعية تماما"، وأن الجهاز المزروع يعمل بشكل جيد دون وجود أي مؤشرات على اضطراب في نظم القلب أو مشكلات صحية أخرى.

إصابة ترامب بقصور وريدي مزمن

ويوم الخميس الماضي، كشفت الفحوص الطبية التي أجريت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إصابته بقصور وريدي مزمن وكدمات طفيفة في اليدين، وذلك ضمن أعراض "شائعة عند كبار السن"، على حد قول الناطقة باسم البيت الأبيض.

وأفادت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، الخميس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خضع لفحص طبي إثر ظهور تورم في أسفل الساقين وكدمات على اليدين، وذلك وفق تقرير لطبيبه الخاص.

وذكر بيان صادر عن ليفيت للصحفيين أن الفحوص الطبية، بما في ذلك أشعة الموجات فوق الصوتية على الساقين، كشفت عن وجود قصور وريدي مزمن، وهي "حالة شائعة بين من تجاوزوا سن السبعين"، وفق البيان.

وأوضحت ليفيت، أن الصور الأخيرة أظهرت وجود كدمات صغيرة على ظهر يدي الرئيس، وهو ما يتفق مع تهيج بسيط في الأنسجة الرخوة، نتيجة المصافحات المتكررة، بالإضافة إلى تناول الأسبرين ضمن الإجراءات الوقائية المعتمدة للحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وجاء هذا التوضيح في سياق الرد على شائعات انتشرت عبر الإنترنت حول إصابة ترامب بمرض خطير، مستندة إلى صور متداولة مؤخرا.

البيت الأبيض ينفي إصابة ترامب بتجلط الأوردة العميقة أو أمراض الشرايين

وعقب المؤتمر الصحفي، أصدر البيت الأبيض رسالة رسمية من شون باربابيلا، الطبيب الخاص بالرئيس وضابط البحرية الأمريكية، ذكر فيها أن ترامب أجرى سلسلة من الفحوصات الطبية لهذه الأعراض.

وأشار الطبيب باربابيلا إلى أن فحص الموجات فوق الصوتية أكد وجود قصور وريدي مزمن، ووصف الحالة بأنها "حميدة وشائعة بين من تجاوزوا السبعين من العمر"، نافيا وجود أي دليل على إصابة ترامب بتجلط الأوردة العميقة أو أمراض الشرايين.

وبينت الفحوص الإضافية عدم وجود علامات على فشل القلب أو ضعف في وظائف الكلى أو أي أمراض جهازية أخرى، بينما أكد الطبيب أن ترامب لا يشعر بأي انزعاج.

كذلك أوضحت الرسالة أن الكدمات في يد ترامب اليمنى، تتوافق مع تهيج بسيط للأنسجة الرخوة نتيجة المصافحة وتناول الأسبرين كإجراء وقائي قياسي لصحة القلب.

وختم الطبيب باربابيلا بالتأكيد أن "الرئيس ترامب لا يزال في صحة ممتازة".

ودأب ترامب البالغ من العمر 79 عامًا، على التفاخر بصحته الجيدة، وسبق أن وصف نفسه بأنه "أكثر رئيس تمتعًا بصحة مثالية في تاريخ الولايات المتحدة".

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