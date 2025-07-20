إدارة رعاية طلاب منطقة الإسكندرية تشارك في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

تواصل إدارة رعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية مشاركتها الفعّالة في جناح الأزهر الشريف بالدورة العشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.

يأتي ذلك برعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية، ومحمد عبد الله، مدير الإدارة، وبإشراف رانيا منسي، منسق إدارة رعاية الطلاب بالمعرض.

قدّم طلاب معهد الكردي عبد الفتاح عددًا من الأناشيد، منها "مصطفى" للطالبة خديجة سليمان فاروق (من طلاب الدمج)، و"ماتيجو نصلي على سيدنا"، و"أنا أزهري"، و"أفديه أنا بدمِّي"، و"صلوا على نور ربنا الهادي".

كما ألقى الطالب موسى محمد موسى من معهد ملحقة الدكتور عبد الحليم محمود قصائد "أنا أزهري" وأبياتًا في مدح المعلم، فيما قدم طلاب معهد جمال زين الدين خطبة عن الهجرة النبوية وأناشيد في مدح الرسول ﷺ.

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