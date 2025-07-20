الأحد 20 يوليو 2025
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عقارات

صندوق الإسكان الاجتماعي يكشف شرط حصول مستأجري الإيجار القديم على شقق مدعومة

شقق الإسكان الاجتماعي،
شقق الإسكان الاجتماعي، فيتو

صرحت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأن الدولة تشترط على سكان الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدة سكنية مدعومة أن يقوموا أولًا بالتخلي والتنازل عن وحداتهم المؤجرة بنظام الإيجار القديم.

 

أولوية لمستأجري الإيجار القديم في الإعلانات الجديدة

وأكدت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، أن الإعلانات المقبلة لمشروعات الإسكان المدعوم ستمنح أولوية لمستأجري الإيجار القديم، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سكن ملائم للمواطنين غير القادرين.

الدولة تدعم الفئات الأَوْلى بالرعاية

أشارت عبد الحميد إلى أن هذا التوجه يهدف إلى وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتوفير سكن لائق للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة المقيمين في وحدات قديمة لا يملكونها ولا يستطيعون تحسين ظروفهم السكنية.

في وقت سابق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الدولة تسعى لتحقيق توازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، مشيرًا إلى أن مصر نفذت واحدًا من أفضل برامج الإسكان في العالم، وتواصل العمل بروح العدالة الاجتماعية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم على الفور إطلاق برنامج داخل الصندوق الاجتماعي للإسكان لتوفير سكن بديل لـ مستأجري الإيجار القديم، مؤكدًا أن الوحدات ستُمنح بطرق مباشرة دون قرعة، وتخصص لمن يثبت استحقاقه بناءً على معايير واضحة.

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