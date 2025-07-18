مجلس الوزراء: الإعلانات المنسوبة حاليًا لصندوق الإسكان الاجتماعي مزيفة

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله على عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، من إعلانات منسوبة حاليًا لـ "صندوق الإسكان الاجتماعي" تزعم طرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار التمليكي ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين".



وأكد المركز الإعلامي أن الإعلانات المتداولة حاليًا مزيفة ووهمية، ولا تمت بأي صلة للصندوق، موضحًا أن الصندوق لم يعلن عن أي طرح جديد بهذا النظام خلال الفترة الحالية، محذرًا المواطنين من الانسياق وراء تلك الإعلانات التي تستهدف استغلالهم ماديًا، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجيها.



وأوضح المركز الإعلامي أن أي إعلانات رسمية خاصة بالصندوق، سواء بنظام الإيجار التمليكي أو غيره من أنظمة السكن، يتم إتاحتها عبر المنصات الرسمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها موقع "فيس بوك" عبر الرابط التالي، وكذلك الموقع الإلكتروني للصندوق عبر الرابط التالي



وفي سياق متصل، يمكن الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي أيضًا من خلال صفحاته الرسمية على موقع يوتيوب عبر الرابط التالي: "youtube.com/shmffeg"، أو "أكس" عبر الرابط التالي، أو "انستجرام" عبر الرابط التالي، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط التالي:.



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