الجمعة 18 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مجلس الوزراء: الإعلانات المنسوبة حاليًا لصندوق الإسكان الاجتماعي مزيفة

مجلس الوزراء، فيتو
مجلس الوزراء، فيتو

 أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله على عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، من إعلانات منسوبة حاليًا لـ "صندوق الإسكان الاجتماعي" تزعم طرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار التمليكي ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين".


وأكد المركز الإعلامي أن الإعلانات المتداولة حاليًا مزيفة ووهمية، ولا تمت بأي صلة للصندوق، موضحًا أن الصندوق لم يعلن عن أي طرح جديد بهذا النظام خلال الفترة الحالية، محذرًا المواطنين من الانسياق وراء تلك الإعلانات التي تستهدف استغلالهم ماديًا، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجيها.


وأوضح المركز الإعلامي أن أي إعلانات رسمية خاصة بالصندوق، سواء بنظام الإيجار التمليكي أو غيره من أنظمة السكن، يتم إتاحتها عبر المنصات الرسمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها موقع "فيس بوك" عبر الرابط التالي، وكذلك الموقع الإلكتروني للصندوق عبر الرابط التالي


 وفي سياق متصل، يمكن الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي أيضًا من خلال صفحاته الرسمية على موقع يوتيوب عبر الرابط التالي: "youtube.com/shmffeg"، أو "أكس" عبر الرابط التالي، أو "انستجرام" عبر الرابط التالي، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط التالي:.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سكن لكل المصريين المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صندوق الاسكان الاجتماعي طرح وحدات سكنية جديدة نظام الايجار وحدات سكنية جديدة

مواد متعلقة

10 سنوات من التغيرات الغذائية.. توقعات عالمية تكشف التحولات الكبرى حتى 2034.. 13% نموًا متوقعًا في استهلاك السلع الزراعية والأسماك.. أفريقيا تكسب أرضًا جديدة في تجارة السكر.. ومصر في صدارة المنتجين

رئيس الوزراء يتابع الإجراءات التنفيذية لمشروع "مبنى 4" بمطار القاهرة الدولي

رئيس الوزراء يُتابع الخطة التنفيذية لمحطات تحلية مياه الساحل الشمالي الغربي

مدبولي يستعرض ملامح النسخة النهائية من مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال

رئيس الوزراء يفتتح مجمع الشهر العقارى والتوثيق بمدينة العلمين الجديدة (صور)

مدبولي: سفن جديدة للغاز تدخل الخدمة، ومليار و400 مليون دولار لسداد الديون نهاية 2025

الخميس 24 يوليو إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو

الحكومة تناقش عرض مقترح لإنشاء كيان موحد لإدارة منظومة التعليم الأهلي في مصر

الأكثر قراءة

الشرقية للدخان تعلن رسميًا زيادة أسعار السجائر

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

أزمة وسام أبو علي تؤجل قرار رحيل مهاجم الأهلي إلى بايرن ميونيخ

بلوجر تقتحم طب بني سويف لتصوير إعلان، ورئيس الجامعة يحيل الواقعة للتحقيق

أحاديث بشأن ساعة الإجابة يوم الجمعة

هروب أحمد الشرع وعائلته من سوريا، ما الحقيقة؟

صورة تدمي القلب، طفل المنوفية يظهر باكيًا بعد وفاة والده تحت عجلات سيارة

التأمين الصحي الشامل يعلن عن تعاقدات جديدة لتوسيع شبكة مقدمي الخدمة

خدمات

المزيد

32 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة

لهيب مستعر من القاهرة إلى أسوان، درجة الحرارة اليوم الجمعة في مصر

هل يوجد قرض بدون ضمان في البنك التجاري الدولي؟

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

اقتربت من 14 مليونًا.. أسعار سيارات نيسان باترول في السوق المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشيطان في المنام وعلاقتها بمواجهة الشر والابتعاد عن المعاصي

7 أحاديث نبوية عن فضل يوم الجمعة وأفضل الأعمال فيها

أحاديث بشأن ساعة الإجابة يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية