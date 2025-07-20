الأحد 20 يوليو 2025
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رياضة

بعد أزمة رفضه التجديد، محمود جاد يتدرب في بورسعيد مع المستبعدين

محمود جاد، فيتو
محمود جاد، فيتو

يتدرب محمود جاد حارس مرمى فريق المصري البورسعيدي يوميا في بورسعيد مع اللاعبين المستبعدين من رحلة المصري بمعسكر تونس.

استبعاد جاد من معسكر المصري في تونس 

وتم استبعاد جاد من معسكر المصري البورسعيدي في تونس لرفضه التجديد للنادي ومطالبته بمقابل مادي كبير أو السماح له بالرحيل.

وتلقى اللاعب عرضين مغربيين من ناديي بيراميدز والزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري وان كان عرض السماوي الاقوي والاقرب لضم اللاعب

استبعاد 4 لاعبين من معسكر المصري في تونس 

وتم استبعاد اربع للاعبين عن معسكر المصري في تونس بناء علي رغبه نبيل الكوكي المدير الفني للفريق.

ويقوم السعيد ابراهيم مدرب الفريق بتدريبهم حتي عوده الفريق الاول من معسكر تونس

والرباعي هم أمادو باه وسمادوا واحمد القرموطي ومحمود جاد 

المصري يبدأ معسكره المغلق بتونس استعدادًا للموسم الجديد

ووصلت امس السبت بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري إلى تونس العاصمة وذلك استعدادًا للانتظام في المعسكر المغلق المقام بمدينة سوسة الساحلية -  والتي تبعد عن العاصمة بنحو 150 كم -  خلال الفترة من التاسع عشر من يوليو الجاري وحتى الأول من أغسطس المقبل ضمن استعدادات المصري لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

مباريات المصري الودية

هذا ومن المقرر أن يخوض المصري أربع مباريات ودية خلال المعسكر،  حيث يلاقي نظيره فريق الصفاقسي اليوم الأحد على ملعب الطيب المهيري بصفاقس 

وسيلاقي نظيره فريق النجم الساحلي يوم الأربعاء المقبل الموافق الثالث والعشرين من يوليو الجاري 

وستقام مباراته أمام الترجي يوم الأحد الموافق السابع والعشرين، فيما يُجري المدير الفني التونسي نبيل الكوكي اتصالاته للاتفاق على إقامة مباراة رابعة أمام إحدى فرق المستوى الأول التونسية.

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