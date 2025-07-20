تنظم وزارة أشرف صبحي، من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، مهرجان الألعاب الصيفية لطلاب المعاهد العليا والمتوسطة، خلال الفترة من 19 حتى 22 يوليو 2025، وذلك بمعسكر القرش بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

يأتي تنظيم المهرجان في إطار حرص الوزارة على تعزيز اللياقة البدنية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين طلاب وطالبات المعاهد، إلى جانب دعم الأنشطة الرياضية التي تنفذها الوزارة ضمن رؤيتها لبناء جيل واعٍ بدنيًا وصحيًا، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة.

الشباب والرياضة تنظم مهرجان الألعاب الصيفية لطلاب المعاهد بالإسماعيلية

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية تعزيز التعاون مع الهيئات التعليمية في تنفيذ البرامج والأنشطة الرياضية، بما يدعم الصحة العامة واللياقة البدنية لدى طلاب التعليم العالي، ويسهم في بناء مجتمع صحي ونشط.

الشباب والرياضة تنظم مهرجان الألعاب الصيفية لطلاب المعاهد بالإسماعيلية

يشارك في فعاليات المهرجان 150 طالبًا وطالبة وهيئة إشراف، يمثلون 16 من المعاهد العليا والمتوسطة، ويتنافس المشاركون في عدد من الألعاب الرياضية المتنوعة، تشمل: (بادل بول – فولي فوت بول – تنس طاولة – بلياردو – دارتس)، بما يسهم في تنمية مهاراتهم الرياضية والبدنية.

الشباب والرياضة تنظم مهرجان الألعاب الصيفية لطلاب المعاهد بالإسماعيلية

وزير الرياضة يشهد انطلاق بطولة العالم للناشئين للإسكواش بنادي بلاك بول

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل بطولة العالم للناشئين للإسكواش 2025، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يوليو حتى 1 أغسطس الجاري بنادي بلاك بول الرياضي بالقاهرة، بحضور قيادات الاتحاين المصري والدولي وممثلي الأندية وعدد من اللاعبين الدوليين.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال كلمته بالمؤتمر، أن استضافة مصر لهذه البطولة الدولية المهمة، تؤكد على المكانة العالمية التي باتت تحظى بها في تنظيم كبريات الفعاليات الرياضية، لافتًا إلى أن لعبة الإسكواش تمثل أحد أبرز عناصر التفوق المصري على الساحة العالمية، بفضل الأبطال المميزين والدعم المستمر من الدولة.

وزير الرياضة يشهد انطلاق بطولة العالم للناشئين للإسكواش بنادي بلاك بول

وعقب المؤتمر، شهد الدكتور أشرف صبحي انطلاق فعاليات البطولة بمنافساتها الفردية، وسط حضور جماهيري، حيث يتنافس 220 لاعبًا ولاعبة من مختلف دول العالم، على رأسهم المصريان أمينة عرفي ومحمد زكريا، اللذان يتصدران تصنيف البطولة في منافسات الفردي.

ويشارك في البطولة من الجانب المصري، في فئة الناشئات كل من أمينة عرفي، نادين الحمامي، ماليكا تيمور، جنى جلال، سهيلة حازم، ورقية سالم.، وفي فئة الناشئين يشارك كلا من محمد زكريا، مروان عسل، إياد داوود، أدم حول، سيف الدين رفاعي، وأدهم رشدي.

وتُقام منافسات الفردي في الفترة من 21 حتى 26 يوليو، بينما تقام منافسات الفرق خلال الفترة من 27 يوليو حتى الأول من أغسطس، وسط توقعات بمنافسات قوية تعكس تطور مستوى الناشئين عالميًا.

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