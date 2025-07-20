أحمد فايق يستعرض تجربته الإعلامية ضمن فعاليات مؤتمر "اختر كليتك" بمكتبة الإسكندرية

استعرض الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد فايق تجربته الصحفية والإعلامية، وذلك خلال جلسة خاصة بعنوان "الحلم أكبر من المجموع". والتي حاول خلالها تقديم خبرته لأكثر من 2000 طالب من طلبة الثانوية العامة الذين ينتظرون ظهور النتيجة.

ضمن فعاليات النسخة التاسعة عشر من مؤتمر "اختر كليتك" الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية لطلبة الثانوية العامة علي مدار ثلاثة أيام خلال الفترة 20-22 يوليو الجاري من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب بقطاع البحث الأكاديمي

وخلال كلمته، قال فايق إنه من الذين جمعوا بين العمل والدراسة، مؤكدًا أنه أمر ينعكس على الشباب في مرحلة تكوين الذات، ليس على مستوى المادة فحسب لكن أيضًا فى تكوين الشخصية ووضوح معالمها.

وأضاف "أنتم جيل نشهد لكم بالقدرة على التعلم بصورة أسرع من جيلنا ونحن نتعلم منكم الكثير، ولا نملك ما نقدمه لكم سوى الخبرة والقيم التي تجعل لما تحققوه من نجاح طعم ولذة مختلفين".

وأضاف فايق "هعترف لكم.. حاولت التقرب من أولادي وأتعلم ما يتعلموه، لكني في الحقيقة فشلت، فهما أشطر مني وأنجح، وقدرتهم على التحصيل اعلى.. وأعتقد أن جيلكم وجيل زد سوف يكونون افضل من كل الأجيال ومنهم جيلي"

وأضاف أعتقد أن التعريف الجديد للأمى بالنسبة للأجيال الجديدة، هو الشخص الذى لم يتعلم البرمجة.

وحكى فايق عن تجاربه في العمل، وكيف تعلم من كل عالم أو شخصية أجرى معها حوارًا في برنامجه "مصر تستطيع".

وقدم النموذج على قدرة مصر ومكانتها في التعليم من خلال نموذج عمدة طوكيو التي درست في جامعة القاهرة، في العام نفسه الذي كان فيه الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية معيدًا في الكلية حينها، وروى فايق ما تعلمه على أيدي والديه، مؤكدًا أن أول مسؤولية تحملها في حياته كانت "مصروف البيت" وقتها حاول والده تعليمه كيف يدير المال حتي يتعلم فقه الأولويات، لكنه داعب الحضور من طلبة الثانوية العامة "وطبعا فشلت فشلا ذريعا وكدنا ان نكمل الشهر من دون مصروف".

وخصص فايق جزءا من كلمته لتبادل الأسئلة والإجابات مع الطلبة والتعرف على أحلامهم وطريقة تفكيرهم في تحديد كلية المستقبل وفي حلم الوظيفة وفي استقبالهم للمجموع، وشهد هذا الجزء تفاعلًا كبيرًا بين الطلبة وفايق الذي تركهم يجلسون على مقعد المذيع، فيما وافق هو أن يجلس على مقعد الضيف.

وفي ختام الجلسة قام الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية بتكريم الإعلامي أحمد فايق وإهدائه أحد أبرز إصدارات المكتبة وسط تحية من الطلاب حضور الندوة.

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