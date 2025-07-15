سيناتور أمريكي يحث الكونجرس على تصنيف الإخوان منظمة إرهابية

قدم السيناتور الأمريكي تيد كروز مشروع قانون لتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية. ويعد القانون الجديد الذي قدمه الجمهوري عن ولاية تكساس خطوة قد تعيق ماليًا الجماعة علي مستواها العالمي.

تجاوز إخفاقات التشريعات

ويتبع "قانون تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية لعام 2025" نهجًا جديدًا "من القاعدة إلى القمة" لتجاوز إخفاقات التشريعات السابقة، مع التركيز على فروع الجماعة العنيفة حول العالم، وفقًا لصحيفة واشنطن فري بيكون.

وسيوجه التشريع، وزير الخارجية إلى "تصنيف فروع جماعة الإخوان المصنفة كجماعات إرهابية وتصنيف فروع إضافية تستوفي المعايير ذات الصلة - ويفرض تصنيف جماعة الإخوان العالمية لدعمها لتلك الجماعات الإرهابية". وهذه الطريقة مستوحاة من جهود إدارة دونالد ترامب الناجحة عام ٢٠١٧ لمعاقبة الحرس الثوري الإيراني.

جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية

يذكر أنه فشلت المحاولات السابقة لتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية لعدم اعتبار جميع فروعها عنيفة بما يكفي لاستيفاء المعايير القانونية. ويهدف نهج مشروع القانون الجديد إلى وضع إطار قانوني لتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية، وذلك من خلال استهداف فروعها العنيفة أولًا.

ووفقًا لموقع "فري بيكون"، حظي مشروع القانون بدعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بمن فيهم توم كوتون (جمهوري عن ولاية أركنساس) وريك سكوت (جمهوري عن ولاية فلوريدا).

تقديم مشروع القانون رسميًا

وقال مصدر مطلع على تفكير كروز إن مشروع القانون "تم تعديله عمدًا وبصورة مكثفة ليصبح قانونًا". وأضاف المصدر أن الهدف هو "إقراره وتطبيقه". وبمجرد تقديم مشروع القانون رسميًا، من المتوقع أن يحظى بدعم واسع من الأغلبية في كل من مجلسي النواب والشيوخ.

و صنفت عدة دول، منها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، جماعة الإخوان المسلمين منظمةً إرهابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.