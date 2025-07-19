لاعب المصري ينضم لقائمة معسكر منتخب الشباب تحت 17 عاما

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم باستدعاء محمد أشرف عبد اللاه لاعب فريق المصري تحت 18 عامًا - الفئة العمرية 2007 - للانضمام لمعسكر منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا - الفئة العمرية 2008 - والذي ينطلق غدا الأحد بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

ويستمر المعسكر لمدة خمسة أيام ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين بقطر.

مهاجم المصري ضمن قائمة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا

يذكر أن اللاعب محمد أشرف عبد اللاه يجيد اللعب في جميع مراكز خط الهجوم ونجح في تصدر قائمة هدافي فريق المصري للشباب " 2007 " حيث قاد الفريق للصعود للدوري الممتاز بعدما قدم مستوى طيبا استحق معه إشادة مسئولي قطاع الناشئين بالنادي المصري بقيادة الكابتن عباس نور الدين وكذلك الكابتن عمرو الشموتي المدير الفني لفريق 2007 بالنادي.

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