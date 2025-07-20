الأحد 20 يوليو 2025
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محافظات

ختام فعاليات بطولة الاتحاد المصري للمصارعة الشاطئية بالإسكندرية

الإسكندرية
الإسكندرية

اختتمت، اليوم، فعاليات  بطولة الاتحاد المصري للمصارعة الشاطئية على شاطئ أبطال التحدي المجاني بمنطقة بحري بمحافظة الإسكندرية، والتى أقيمت في الفترة من 17 يوليو حتى 19 يوليو وسط أجواء من الحماس.

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يأتى ذلك بناء علي تعليمات  الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بفتح شواطئ الإسكندرية لإستقبال كافة الفعاليات 

 

جدير بالذكر أن بطولة المصارعة الشاطيية تُقام للمرة الثانية شواطئ الإسكندرية، وتعتمد نتائجها علي اختيار اللاعبين المشاركين   

 وعن فعاليات البطولة الحالية، أقيمت  على مدار ثلاث أيام شارك بها نحو ٦٠٠ لاعب ولاعبة  من البراعم البنين والبنات فى اليوم الأول، والرجال فى اليوم الثاني ، وختاما للسيدات فى اليوم الثالث.

وتعد هذه البطولة هي ترجمة حقيقية لما تشهده شواطئ الإسكندرية من طفرة شاملة في مختلف المجالات، ورسالة لكل عشاقها أن شواطئنا لم تعد للسباحة فقط، بل أصبحت ساحات للرياضة والبطولات وصناعة الأبطال.

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الاسكندرية بمحافظة الاسكندرية بحرى

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