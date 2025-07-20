الأحد 20 يوليو 2025
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رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة لتقديم التهنئة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

استقبل، اليوم الأحد، المستشار أسامة شلبي - رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، بحضور بعض من المستشارين أعضاء المجلس الخاص، ولفيف من قضاة مجلس الدولة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري لتوليه رئاسة المجلس، وذلك بمقر قصر الأميرة فوقية بالدقي.

رئيس هيئة قضايا الدولة يقدم خالص تهانيه لرئيس مجلس الدولة

وأعرب رئيس هيئة قضايا الدولة عن خالص تهانيه لرئيس مجلس الدولة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.

وأكد المستشار أسامة شلبي عن خالص شكره وتقديره للمستشار الدكتورحسين مدكور متمنيًا دوام التعاون والتواصل بين مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، بما يحقق مزيدًا من الرفعة لوطننا الحبيب.

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قضايا الدولة مجلس الدولة المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة المستشار حسين مدكور المحكمة الإدارية العليا

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