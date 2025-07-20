رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة لتقديم التهنئة

استقبل، اليوم الأحد، المستشار أسامة شلبي - رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، بحضور بعض من المستشارين أعضاء المجلس الخاص، ولفيف من قضاة مجلس الدولة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري لتوليه رئاسة المجلس، وذلك بمقر قصر الأميرة فوقية بالدقي.

رئيس هيئة قضايا الدولة يقدم خالص تهانيه لرئيس مجلس الدولة

وأعرب رئيس هيئة قضايا الدولة عن خالص تهانيه لرئيس مجلس الدولة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.

وأكد المستشار أسامة شلبي عن خالص شكره وتقديره للمستشار الدكتورحسين مدكور متمنيًا دوام التعاون والتواصل بين مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، بما يحقق مزيدًا من الرفعة لوطننا الحبيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.