محافظة الجيزة: إطلاق برنامج لتعقيم الكلاب الضالة

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مديرية الطب البيطري ببدء تجهيز شلتر إمبابة، ليكون نقطة الانطلاق لبرنامج تعقيم وتطعيم الكلاب الضالة، وذلك ضمن خطة المحافظة للسيطرة على الظواهر السلبية المرتبطة بالحيوانات الضالة والحد من انتشارها داخل المناطق السكنية.

برنامج تعقيم وتطعيم الكلاب الضالة بمحافظة الجيزة

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على دعم جهود الصحة العامة وتحسين البيئة، حيث أكد المحافظ أن هذه التوجيهات جاءت استجابةً للشكاوى والمطالب المتكررة من المواطنين بعدد من الأحياء والمناطق المتضررة، خاصة بعد رصد العديد من حالات عقر الكلاب الضالة للمواطنين، مشددًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في التعامل مع أي شكاوى تمس حياة وسلامة الأهالي، وأن التعامل مع ملف الكلاب الضالة يتم وفق إجراءات علمية وإنسانية بالتنسيق مع الجهات المختصة.



وأوضح الدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن أعمال إعادة تأهيل شلتر إمبابة انطلقت فورًا بناءً على تعليمات السيد المحافظ، تمهيدًا لبدء تنفيذ البرنامج بشكل آمن ومنهجي.



تجهيز شلتر مخصص لتعقيم الكلاب الضالة

وأضاف أن محافظة الجيزة من أوائل المحافظات التي بادرت بتجهيز شلتر مخصص لتعقيم الكلاب الضالة بما يحقق التوازن البيئي ويقلل من المخاطر الصحية المرتبطة بالحيوانات الضالة.



وفي سياق متصل قامت مديرية الطب البيطري بالجيزة بتحصين وتطعيم (٢٣٥) كلبًا من خلال إدارة الصحة العامة بمديرية الطب البيطري و( ١٩) كلبًا من خلال المجتمع المدني إلى جانب تعقيم ( ١٥ ) آخرين.

كما تم تحصين وترخيص (١٤٤) من الكلاب المملوكة من خلال عيادات الحيوانات الأليفة التابعة للمديرية والإدارات البيطرية الخارجية، بالإضافة إلى منح (٤٦) رخصة معدنية لأصحاب الكلاب، في إطار جهود المحافظة لتنظيم تربية الحيوانات الأليفة والوقاية من الأمراض المشتركة.

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