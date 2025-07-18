الجمعة 18 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظة الجيزة: إطلاق برنامج لتعقيم الكلاب الضالة

حملات تعقيم الكلاب
حملات تعقيم الكلاب الضالة بمحافظة الجيزة
ads

 وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مديرية الطب البيطري ببدء تجهيز شلتر إمبابة، ليكون نقطة الانطلاق لبرنامج تعقيم وتطعيم الكلاب الضالة، وذلك ضمن خطة المحافظة للسيطرة على الظواهر السلبية المرتبطة بالحيوانات الضالة والحد من انتشارها داخل المناطق السكنية.

برنامج تعقيم وتطعيم الكلاب الضالة بمحافظة الجيزة

 ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على دعم جهود الصحة العامة وتحسين البيئة، حيث أكد المحافظ أن هذه التوجيهات جاءت استجابةً للشكاوى والمطالب المتكررة من المواطنين بعدد من الأحياء والمناطق المتضررة، خاصة بعد رصد العديد من حالات عقر الكلاب الضالة للمواطنين، مشددًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في التعامل مع أي شكاوى تمس حياة وسلامة الأهالي، وأن التعامل مع ملف الكلاب الضالة يتم وفق إجراءات علمية وإنسانية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 
 

 وأوضح الدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن أعمال إعادة تأهيل شلتر إمبابة انطلقت فورًا بناءً على تعليمات السيد المحافظ، تمهيدًا لبدء تنفيذ البرنامج بشكل آمن ومنهجي. 
 

تجهيز شلتر مخصص لتعقيم الكلاب الضالة

 وأضاف أن محافظة الجيزة من أوائل المحافظات التي بادرت بتجهيز شلتر مخصص لتعقيم الكلاب الضالة بما يحقق التوازن البيئي ويقلل من المخاطر الصحية المرتبطة بالحيوانات الضالة. 


وفي سياق متصل قامت مديرية الطب البيطري بالجيزة بتحصين وتطعيم (٢٣٥) كلبًا من خلال إدارة الصحة العامة بمديرية الطب البيطري و( ١٩) كلبًا من خلال المجتمع المدني إلى جانب تعقيم ( ١٥ ) آخرين.

كما تم تحصين وترخيص (١٤٤) من الكلاب المملوكة من خلال عيادات الحيوانات الأليفة التابعة للمديرية والإدارات البيطرية الخارجية، بالإضافة إلى منح (٤٦) رخصة معدنية لأصحاب الكلاب، في إطار جهود المحافظة لتنظيم تربية الحيوانات الأليفة والوقاية من الأمراض المشتركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجيزة مديرية الطب البيطرى الطب البيطري برنامج تعقيم وتطعيم الكلاب الضالة الكلاب الضالة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يتفقد خلية الدفن الصحي للمخلفات بشبرامنت

حياة كريمة، محافظ الجيزة يطلق التشغيل التجريبي لـ3 محطات صرف صحي بالصف

محافظ الجيزة يتفقد مركز خدمة المواطنين بالصف

محافظ الجيزة يكلف بسرعة التشغيل التجريبي لموقف السرفيس الحضاري بالصف

محافظ الجيزة: تطوير شامل لمستشفى حميات الصف بالتعاون مع المجتمع المدني

محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف طريق الأتوستراد ومشروعات مبادرة "حياة كريمة" بالصف وأطفيح

البيئة: عمليات التعدين تقلل الانبعاثات وتعزز الاقتصاد الدائري

محافظ الجيزة يدشن حملة 100 يوم صحة من مركز ميت عقبة بالعجوزة

الأكثر قراءة

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

الشرقية للدخان تعلن رسميًا زيادة أسعار السجائر

هروب أحمد الشرع وعائلته من سوريا، ما الحقيقة؟

صورة تدمي القلب، طفل المنوفية يظهر باكيًا بعد وفاة والده تحت عجلات سيارة

أحاديث بشأن ساعة الإجابة يوم الجمعة

النقل تنفي انهيار كوبري المشاة في طوخ

ضبط 118 ألف مخالفة مرورية و354 سائقا يتعاطون المخدرات خلال 24 ساعة

محافظ القليوبية ينتقل إلى موقع حادث كوبري طوخ (صور)

خدمات

المزيد

32 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة

لهيب مستعر من القاهرة إلى أسوان، درجة الحرارة اليوم الجمعة في مصر

هل يوجد قرض بدون ضمان في البنك التجاري الدولي؟

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

اقتربت من 14 مليونًا.. أسعار سيارات نيسان باترول في السوق المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

7 أحاديث نبوية عن فضل يوم الجمعة وأفضل الأعمال فيها

أحاديث بشأن ساعة الإجابة يوم الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 18 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية