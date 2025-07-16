محافظ الجيزة يتفقد مركز خدمة المواطنين بالصف

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الصف وذلك ضمن جولته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومشروعات التطوير الجارية بالمدينة.

المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الصف

وحرص محافظ الجيزة خلال الجولة على التواجد بشباك المعاملات، حيث استمع بنفسه إلى المواطنين للتعرف على مطالبهم وشكاواهم والوقوف على الإجراءات المتبعة في التعامل مع الطلبات المقدمة وذلك في إطار حرصه على دعم منظومة الشفافية وسرعة تقديم الخدمة للمواطن.



كما استمع المحافظ لعدد من الشكاوى والملاحظات التي تقدم بها المواطنين خلال الزيارة موجها رئيس مركز ومدينة الصف بسرعة فحصها ومتابعتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، مع دراسة إمكانية إدراج بعض المقترحات ضمن خطط أعمال التطوير.

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن المحافظة تسعى بشكل مستمر إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال المراكز التكنولوجية، كونها تمثل نافذة مباشرة للتواصل بين المواطن والحكومة مشددًا على ضرورة تيسير الإجراءات وتقليل المدد الزمنية لإنهاء الطلبات وتقديم الخدمة بكفاءة واحترام.



وأضاف أن تواجد المسئولين ميدانيًا واحتكاكهم المباشر مع المواطنين يعزز من فاعلية العمل التنفيذي، ويسهم في بناء جسور من الثقة والتعاون بين المواطن والجهاز الإداري.





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