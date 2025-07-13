الأحد 13 يوليو 2025
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نائب محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة طلخا ويوجه بسرعة إنهاء ملفات التصالح

جولة نائب محافظ الدقهلية
جولة نائب محافظ الدقهلية والسكرتير العام، فيتو

 قام الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، بجولة ميدانية تفقدية بمركز ومدينة طلخا، برفقة اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، وعدد من أعضاء اللجنة المعنية، لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي، والإدارات الخدمية، وضمت اللجنة، مديري إدارات التفتيش والأملاك والمتغيرات المكانية والمخلفات الصلبة والبيئة والحملة الميانيكية ومركز المعلومات والمكتب الفني بالمحافظة.

تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، واستمع لآراء عدد من المواطنين 

 

حيث استهل نائب المحافظ جولته بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، واستمع لآراء عدد من المواطنين حول مستوى الخدمات المقدمة، مشددًا على ضرورة العمل بسرعة وكفاءة على إنجاز ملفات التصالح، وتقديم الردود السريعة على الاستفسارات، بما يضمن التيسير على المواطنين دون الإخلال بالقوانين المنظمة.

تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين

وأكد "العدل" أن المحافظة حريصة على تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية هي أداة رئيسية لضمان الكفاءة والانضباط داخل منظومة العمل، كما شملت الجولة تفقد الإدارة الهندسية وإدارة المتغيرات المكانية وأملاك الدولة، حيث اجتمع سيادته بالمسؤولين عن هذه الملفات، مؤكدًا ضرورة الإسراع في إنهاء الطلبات المقدمة والعمل على تذليل أي معوقات تواجه التنفيذ.

 

تفقد سوق طلخا الحضاري واستمع إلى آراء بعض البائعين،

وتفقد "العدل" كذلك سوق طلخا الحضاري واستمع إلى آراء بعض البائعين، ووجه بسرعة استكمال الأعمال الجارية تمهيدًا لتسليم السوق في أقرب وقت، مؤكدًا أن السوق يعد خطوة مهمة في القضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية وتحقيق الانضباط بتوفير أماكن لائقة للباعة الجائلين، واختتم جولته بتفقد ميدان وصفي والجزيرة الوسطى المقابلة له، مشيرًا إلى أهمية رفع كفاءة الميدان والحفاظ على الهوية البصرية والحضارية للمدينة ضمن خطة تطوير المشهد البصري الحضري بمدن ومراكز المحافظة.

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