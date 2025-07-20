أطباء مستشفى 15 مايو ينجحون في إنقاذ شاب تعرض لحادث سير مروع

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى 15 مايو النموذجي في إنقاذ شاب في أوائل العشرينات من عمره، بعد تعرضه لحادث سير أدى إلى إصابات بالغة وخطرة.

ارتشاح دموي ورئوي ونزيف داخلي بالمخ والبطن

وقالت وزارة الصحة: إن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل الشاب وهو يعاني من كسور مضاعفة في الحوض، والساق، والعضد الأيمن، وكسور بالضلوع، إلى جانب ارتشاح دموي ورئوي ونزيف داخلي بالمخ والبطن.

وأكدت وزارة الصحة أنه عقب إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات العاجلة، تبين وجود نزيف داخلي هائل وتهتك شديد بالكبد من الدرجة الرابعة والخامسة، ما استدعى نقله على الفور إلى غرفة العمليات، حيث تمت السيطرة المؤقتة على النزيف بوضع شاش معقم، ثم نُقل إلى العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي.

وبعد استقرار حالته، أجريت له عملية جراحية ثانية تم خلالها رفع الشاش، ومراجعة حالة الأمعاء، وإغلاق البطن جراحيًا دون مضاعفات.

كما تم فصله من جهاز التنفس الصناعي بعد أسبوع، وخضع لاحقًا لثلاث عمليات جراحية لتركيب شرائح ومسامير في العظام، خلال ثلاثة أسابيع متتالية، مع تعويض النزيف بأكثر من 40 كيس دم خلال فترة العلاج التي امتدت لشهر كامل.

كفاءة الطواقم الطبية وجهوزية المستشفيات النموذجية

وخرج المريض مؤخرا من المستشفى بعد تحسن حالته، ليستكمل مرحلة المتابعة الطبية بالعيادات الخارجية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن هذا النجاح يعكس كفاءة الطواقم الطبية وجهوزية المستشفيات النموذجية للتعامل مع الحالات الحرجة.

كان الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، قد أعلن أن العيادات الخارجية بالمستشفى استقبلت حالة مريض بعمر ٤٣ عاما، محول من هيئة الرعاية الصحية بتشخيص أولي سرطان قولوني بالجانب الأيمن، وذلك في ضوء التعاون الثنائي، والتنسيق المشترك بين أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة المصرية، وهيئة الرعاية الصحية.

وقال إن المريض كان يعاني من آلام حادة بالجانب الأيمن من البطن وإمساك متزايد، وبعد مناظرته بالعيادات الخارجية من قبل أطباء الجراحة العامة بقيادة الدكتور علي الأبيض، استشاري الجراحة العامة وجراحات المناظير، تقرر إجراء عدد من الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة وبينت وجود ورم بالجانب الأيمن من القولون، وكذلك ورم بالجانب الأيسر، وعليه تم أخذ عينة أنسجة من الورم القولوني لتحليلها.

نتائج التحليل الباثولوجي تثبت وجود ورم سرطاني

وأوضح أن نتائج التحليل الباثولوجي أظهرت أنه ورم سرطاني Adenocarcinoma؛ علاوة على ذلك فإنه قد تم عمل أشعة مقطعية بالصبغة على البطن والحوض والصدر للتأكد من عدم وجود ثانويات أو انتشار للورم.

ونوه د. جودة إلى أنه قد تم عرض المريض على لجنة الأورام MDT متعددة التخصصات، والتي تضم رئيس الهيئة الطبية وممثلي وحدات الأورام وجراحة الأورام والجراحة العامة والأشعة والباثولوجي، والتي بدورها قامت بوضع خطة العلاج حيث تضمنت التوصيات ضرورة خضوع المريض للتدخل الجراحي.

أشار "جودة" إلى أنه لأول مرة يتم استخدام المنظار الجراحي المتقدم بالمستشفى، والذي قد تم توريده مؤخرا ضمن توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خلال زيارته الأخيرة للمستشفى.

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