حماس: مجزرة الاحتلال بحق المدنيين الجائعين جريمة جديدة في حرب الإبادة

قالت حركة حماس: إن مجزرة الاحتلال بحق المدنيين المجوعين في نقطة المساعدات قرب زيكيم شمالي القطاع هي إمعان في حرب الإبادة الوحشية.

وأوضحت أن ما يجري في قطاع غزة جريمة كبرى يستخدم فيها القتل والتجويع والتعطيش أداة للتطهير العرقي والإبادة الجماعية.

وشن جيش الاحتلال 75 غارة في قطاع غزة خلال 24 ساعة، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد.

وسقط 30 شهيدا ونحو 60 مصابا من طالبي المساعدات في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال شمال غربي مدينة غزة.



وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر طبية في قطاع غزة، أن جثامين شهداء من طالبي المساعدات لا تزال في منطقة السودانية شمال مدينة غزة.





مجمع الشفاء الطبي بغزة: نحن أمام إبادة جماعية

ومن جانبه، قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة: إن أعداد الوفيات بسبب الجوع ستتصاعد خلال الساعات المقبلة.

وأضاف: نحن أمام إبادة جماعية وقتل جماعي بتجويع سكان القطاع، وأفراد الطواقم الطبية والمرضى لم يتناولوا أي وجبة غذائية منذ يوم كامل.



وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي أنه خلال أقل من ساعة شهد المستشفى إدخال جثامين 16 شهيدا و80 مصابا بسبب الجوع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.